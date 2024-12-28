阿塞拜疆航空客機俄羅斯領空失控哈薩克墜毀　普京致歉

一架阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，機上載有67人，38人死亡、29人倖存。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）通電話，討論飛機失事事件。



根據國際文傳電訊社（Interfax），克里姆林宮稱，普京在電話中對墜機事件發生在俄羅斯領空內表示歉意，當飛機試圖降落在格羅茲尼時，烏克蘭無人機正在襲擊俄羅斯，俄羅斯防空部隊正在擊退襲擊。

阿利耶夫則告訴普京，客機在俄羅斯領空受外部物理和技術干擾，完全失控並轉向阿克套。

這部由巴西航空工業公司研製、屬於阿塞拜疆航空、編號為J2-8243、機型為Embraer 190的客機載有62名乘客和5名機組人員。它從阿塞拜疆首都巴庫出發，原定飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny），周三（25日）在哈薩克里海（Caspian Sea）東岸阿克套市（Aktau）約3公里處一塊平地上。

死者包括空姐阿利耶娃（Hokuma Aliyeva），她生前最後一刻仍在開廣播，告訴乘客「一切都會沒事」，嘗試利用廣播安撫乘客。

圖為空姐阿利耶娃（Hokuma Aliyeva）。（影片截圖）

阿塞拜疆政府周四（26日）公布一段影片，稱阿利耶娃的聲音將不會被忘記，她在悲慘的飛機失事的最後一刻專業地服務乘客，向乘客保證「一切都會好起來」。

客機墜毀原因？

在事發當天，有報道傳這宗事件疑是由飛機與鳥群相撞引起，也有傳媒報道客機疑是因遇上濃霧而改道。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）當時對此表示，墜機的原因有各種各樣的說法，必須徹查清楚。

阿利耶夫稱，根據向他提供的資訊，阿塞拜疆航空公司的飛機在巴庫至格羅茲尼的航線上飛行，由於天氣狀況惡化而改變航線，隨後開始向阿克套機場飛行，在降落時發生墜毀事件，然而，墜機的原因尚不清楚。

路透社周四則引述4名了解調查情況的阿塞拜疆消息人士稱，飛機是遭俄羅斯防空系統所擊落。歐洲新聞台（Euronews）同時也引述阿塞拜疆政府消息指，俄羅斯防空系統「鎧甲-S」（Pantsir-S）當時發射一枚地對空導彈，應對格羅茲尼（Grozny）上空的無人機活動，期間導彈擊中客機並在飛機旁邊爆炸。

對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）對媒體表示，目前調查正在進行中，「在調查得出結論之前提出任何假設都是錯誤的。我們當然不會這樣做，任何人也不應該這樣做。我們需要等待調查完成。」

阿塞拜疆航空公司27日終於公布，飛機墜毀的初步原因是「外部物理和技術干擾」。

俄羅斯聯邦航空署（Rosaviatsia）27日也解釋飛機改道原因，表示飛機原定前往車臣，但由於濃霧和當地發出烏克蘭無人機警報，決定改道。俄羅斯聯邦航空署指，飛機長被告知可選擇降落幾個機場後，決定前往哈薩克阿克套市（Aktau）。Rosaviatsia稱，將全力支持哈薩克和阿塞拜疆就這次空難展開的調查。

圖為2024年12月25日，阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，當局派員到場搜救及調查。（REUTERS）

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載有什麼人？

這些人來自4個不同的國家。根據哈薩克官員說法，機上有42名阿塞拜疆公民、16名俄羅斯公民、6名哈薩克公民以及3名吉爾吉斯公民。

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