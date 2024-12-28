韓國戒嚴｜首爾再現對立示威集會　執政黨：彈劾韓悳洙案理應無效

韓國支持和反對總統尹錫悅的黨派12月28日調集人馬，在全國主要城市舉行對立的示威集會。執政國民力量黨同日表示彈劾代理總統、國務總理韓悳洙的決議理應是無效，因為它不符合彈劾代理總統的要求。



韓國警方估計，截至當地時間28日下午5時許，有35,000人參加了首爾景福宮附近的反尹錫悅集會，但舉辦方稱集會人數超過50萬。

2024年12月28日，韓國示威者在首爾參加反對總統尹錫悅的集會。（Reuters）

集會上，示威者揮舞熒光棒，高呼「立即逮捕尹錫悅」。一些人呼籲憲法法院將他免職，另一些人要求解散國民力量黨。主要反對黨共同民主黨黨魁李在明也出現在集會現場。

集會組織方稱，支持彈劾的民眾怒火正熾烈地燃燒，強烈要求立即罷免和懲罰尹錫悅。

在距離反尹錫悅集會一公里外，警方同樣估計約35,000名尹錫悅支持者舉行了自己的集會，但舉辦方稱人數接近300萬。一名示威暫高舉寫着「彈劾無效」的標語牌，另一個牌子寫道：「逮捕李在明」。

2024年12月28日，民眾韓國首爾舉行反總統尹錫悅的集會。圖為一個代表尹錫悅的雕像被放在籠子中，它身前的木板上掛着鐵鍊，且貼有尹錫悅的照片。（Reuters）

執政黨：彈劾韓悳洙案不符合規定

韓國國會27日表決通過代理總統韓悳洙彈劾案，把代行總統職權僅約兩星期的韓悳洙趕下台，副總理兼財政部長崔相穆受命為新的代理總統。

國民力量黨28日譴責反對黨連續發起彈劾是企圖推翻政府的行為，並表示彈劾是無效的。該黨發言人說，對韓悳洙的彈劾應該無效，因為它不符合彈劾代總統的要求以及獲通過的法定人數。

議會當日對韓悳洙的彈劾只有過半議員贊成，而非總統彈劾案要求的三分之二門檻。

2024年12月14日，時任韓國代理總統兼總理韓悳洙在首爾政府大樓向全國發表講話。（Reuters）

現在，韓國憲法法院是這場政治風暴的焦點，因為它將決定尹錫悅是否能復職或被罷免。法院必須一致投票，以三分之二多數票通過，才能確認議會的彈劾決定。不然，尹錫悅將自動恢復總統職務。

目前的問題是，憲法法院原定有九名法官，現在卻有三個空缺。反對派26日提名了三名憲法法官，希望韓悳洙批准任命，但他拒絕這樣做。

與韓悳洙一樣，崔相穆也將面臨來自反對派的壓力，要求他接受新法官的任命。如果他拒絕，應也會面臨彈劾表決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

