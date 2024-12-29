英國遭大霧籠罩　能見度最低降至約100米　多個航班受影響

英國最近大部分地區被大霧籠罩，嚴重影響多個航班的升降。英媒28日稱，當日早上各地機場已有多個航班遭延誤或取消。英國主要航空導航服務供應商國家航空交通服務公司（Nats）同日表示，將維持在能見度較低的地區的臨時空中管制。



英國廣播公司（BBC）與英國《衛報》28日報道，由於大霧嚴重限制能見度，希思路機場（Heathrow Airport）和吉域機場（Gatwick Airport）當日早上合共有55架航班延誤、21架航班被取消。

英國氣象局（Met Office）雖然尚未發布大霧警告，但提醒民眾部份地區受大霧影響，能見度或降至只有100米。

在氣象局工作的氣象學家埃斯利克（Liam Eslick）表示，大霧主要集中在英格蘭東南部和中部，但英國其他地區也出現相當多的濃霧。

報道稱，大霧情況預料會在29日有明顯改善，英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭大部分地區將出現陽光明媚的天氣。