大韓航空客機降落宿霧機場時衝出跑道 無人受傷
撰文：蕭通
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大韓航空一架A330客機周日(23日)晚上兩次試圖在菲律賓宿霧國際機場 (CEB) 降落失敗，最後衝出跑道，機組人員和乘客從逃生滑梯撤離，幸無人受傷。
據美聯社報道，涉事航班為KE631，從仁川國際機場起飛，前往菲律賓宿霧機場，由於惡劣的天氣和能見度，機組人員兩度降落失敗，第三次試圖降落時失速衝出跑道。
機上載有11名機組人員和162名乘客，全部人在救援人員協助下，從逃生滑梯撤離，無人受傷。
由於事故影響，宿霧機場一度暫停升降，部份航班需轉飛達沃國際機場(DVO)。大韓航空表示正在努力尋找事故原因。
10/24 인천공항을 출발하여 필리핀 세부공항으로 향하던 #KE631 편이 세부공항 착륙 중 기상 악화로 활주로를 이탈하는 사고가 발생하였습니다. 자세한 사항은 추가 안내 드리겠습니다. #KE공지사항 We are investigating an accident regarding #KE631 landing at #Cebu airport. Will update asap.— Korean Air (@KoreanAir_KE) October 23, 2022