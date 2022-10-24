大韓航空客機降落宿霧機場時衝出跑道　無人受傷

大韓航空一架A330客機周日(23日)晚上兩次試圖在菲律賓宿霧國際機場 (CEB) 降落失敗，最後衝出跑道，機組人員和乘客從逃生滑梯撤離，幸無人受傷。



據美聯社報道，涉事航班為KE631，從仁川國際機場起飛，前往菲律賓宿霧機場，由於惡劣的天氣和能見度，機組人員兩度降落失敗，第三次試圖降落時失速衝出跑道。

機上載有11名機組人員和162名乘客，全部人在救援人員協助下，從逃生滑梯撤離，無人受傷。

由於事故影響，宿霧機場一度暫停升降，部份航班需轉飛達沃國際機場(DVO)。大韓航空表示正在努力尋找事故原因。