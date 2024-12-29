美國H-1B簽證爭議致MAGA陣營內鬨　美媒：特朗普表態支持政策

美國MAGA陣營近日就高技術外籍人才簽證（H-1B）問題爆發內鬨，以億萬富豪馬斯克（Elon Musk）為首的派系支持該政策，候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的部份支持者則反對，雙方因而在網上爆論戰。對此，特朗普12月28日接受美媒訪問時表態，稱他支持H-1B。



特朗普28日接受《紐約郵報》電話訪問時表示，他支持向高技術人才簽發移民簽證，又指自己一直很喜歡這款簽證。

特朗普稱H-1B允許美國企業僱用外國人，從事專業工作，其公司也有很多員工都持有同類簽證，並形容H-1B是一個非常好的政策。

2024年10月27日，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在紐約出席為時任總統候選人特朗普（Donald Trump）拉票的活動（Reuters）

路透社稱，該簽證的有效期通常為三年，但持有人可以延長簽證期限或申請綠卡，出生南非、力挺該政策的馬斯克也曾持有H-1B簽證。

報道指，美國高技術行業尤其依賴該政策僱用外國專才，馬斯克旗下的美國電動車公司特斯拉（Tesla）2024年則有724員工持H-1B簽證。

2024年11月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在德州觀看美國太空探索技術公司（SpaceX）「星艦」火箭第六次試射。（Reuters）

這場爭論是由部份反移民強硬派於本週稍早引發，他們批評特朗普選擇印度裔美國創投家克里希南（Sriram Krishnan）擔任人工智慧顧問，並表示其將對特朗普政府的移民政策產生負面影響。