濟州航空客機降落時墜毀　消防部門：多人被拋出機艙恐難倖存

韓國濟州航空（Jeju Air）一架由曼谷前往全羅南道務安（무안，Muan）機場的航班，12月29日在降落時撞向跑道旁的防護牆後爆炸。消防部門指事故嚴重，指飛機與圍墻相撞後，機上多名乘客被拋出機外，認為機內大部份乘客幾乎沒有倖存的可能。



這架客機共載有181人，消防部門目前確認124人死亡，估計機上只有2人生還，並推測意外由飛機遭鳥撞擊造成。此外機身大面積損毀，遇難者暫時也難以確認身份，消防部門目前已將救援工作轉為善後工作。

韓國國土交通部當日通報情況，指意外由多種因素導致，存在飛鳥撞擊、飛機起落架故障等，須通過進一步調查以查明真相。當局亦提到，控制塔在事發前曾向航班發出鳥擊警告，提防撞到雀鳥。

濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

當天發生事故的​​7C2216航班於凌晨1點30分從曼谷起飛，原定於上午8點30分抵達務安機場。濟州航空發聲明對意外「深表歉意」，將「盡一切努力應對」。