俄羅斯外長：取消暫停部署中短程導彈

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，由於美國開始部署中短程導彈，俄羅斯將取消暫停部署中短程導彈的提議。



路透社報道，拉夫羅夫在俄羅斯國際文傳電訊社星期天（12月29日）發布的採訪中，發表這一言論。他表明：「我們正在評估局勢，分析美國和北約在戰略領域採取的破壞穩定行動，以及由此產生的威脅的演變。」

2024 年 12 月5日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫出席在馬耳他塔卡利舉行的第 31屆歐洲安全與合作組織（OSCE）部長級峰會全體會議。（Reuters）

他說：「如今，我們暫停部署中短程導彈的禁令，顯然不再可行，必須放棄。美國傲慢地無視俄羅斯和中國的警告，實際上已經在全球不同地區部署此類武器。」

美國在特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一屆總統任期內的2019年退出《中程導彈條約》。這項條約是美國與蘇聯在冷戰期間簽訂的，旨在促使雙方銷燬中程彈道導彈。華盛頓退約後，俄羅斯稱，只要美國不部署此類武器，俄羅斯也不會部署。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

