濟州航空179死空難｜韓國將檢查全韓同型號波音客機

濟州航空（Jeju Air）一架機型為波音737-800的客機在12月29日飛抵韓國務安機場降落時墜毀，機上175名乘客、4名機組人員罹難。暫代總統一職的崔相穆12月30日下令，將在事故善後工作完成後，對全韓的航空公司營運系統進行緊急安全檢查，旨在防止再次發生類似事故。韓國也將檢查全韓同型號的波音737-800客機。



崔相穆指，目前的首要任務是確定遇難者身份，全力支持遇難家屬並救治2名空難倖存者，並做好事故調查以及披露工作。韓國交通部則指，將對墜毀客機所使用的波音737-800機型進行特別檢查。

韓國政府在事件發生後成立調查組，並找回飛機上紀錄有航空數據的「黑盒」，但韓國航空鐵路事故調查委員會稱，失事客機的駕駛艙話音記錄器完好無損，但「黑盒」外殼受損，解讀工作至少要一個月。

韓國濟州航空客機墜毀，機上179人罹難，現場滿是血腥味，有救生衣被掛在機場的鐵絲網上。（路透社）