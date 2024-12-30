濟州航空179死空難｜韓國將檢查全韓同型號波音客機
撰文：官祿倡
出版：更新：
濟州航空（Jeju Air）一架機型為波音737-800的客機在12月29日飛抵韓國務安機場降落時墜毀，機上175名乘客、4名機組人員罹難。暫代總統一職的崔相穆12月30日下令，將在事故善後工作完成後，對全韓的航空公司營運系統進行緊急安全檢查，旨在防止再次發生類似事故。韓國也將檢查全韓同型號的波音737-800客機。
崔相穆指，目前的首要任務是確定遇難者身份，全力支持遇難家屬並救治2名空難倖存者，並做好事故調查以及披露工作。韓國交通部則指，將對墜毀客機所使用的波音737-800機型進行特別檢查。
韓國政府在事件發生後成立調查組，並找回飛機上紀錄有航空數據的「黑盒」，但韓國航空鐵路事故調查委員會稱，失事客機的駕駛艙話音記錄器完好無損，但「黑盒」外殼受損，解讀工作至少要一個月。
濟州航空179死空難：鳥撞擊致禍？專家質疑涉機件故障或人為犯錯濟州航空179死空難：多個家庭年尾出遊遇死劫 最年幼乘客僅3歲濟州航空韓國務安墜毀 遇難家屬悲痛 旅客憂事故嚴重不宜乘機韓國濟州航空客機意外 事發前6分鐘曝光：求救、降落、墜毀