卡特去世享年100歲　奧巴馬克林頓等前總統悼念

美國前總統卡特（Jimmy Carter）於12月30日在佐治亞州的家中去世，享壽100歲。拜登和美國多位前總統表示哀悼。即將卸任的總統拜登（Joe Biden）讚揚卡特是「非凡的領導人、政治家和人道主義者」，將為他舉行國葬。總統當選人兼前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示，美國人「欠卡特一份感謝」。



拜登：這個世界失去了一位非凡的領袖、政治家和人道主義者

美國現任總統拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）發聲明說，「今天，美國和世界失去了一位傑出的領導人、政治家和人道主義者。」拜登稱：「60多年來，吉爾和我有幸和卡特成為親密的朋友，然而，卡特的非凡之處在於，美國乃至全世界數百萬從未見過他的人也把他視為親密的朋友。」

2024 年12月29日，美國總統拜登（Joe Biden）在美屬維京群島主島聖克羅伊島（St. Croix）上的Company House酒店就美國前總統卡特（Jimmy Carter）去世發表講話。（Reuters）

特朗普：我們所有人都應該感謝他

美國當選總統特朗普表示：「在我們國家的關鍵時期，吉米擔任總統並面臨艱巨挑戰，而他竭盡全力改善所有美國人的生活。為此，我們所有人都應該感謝他。」特朗普說：「在這個困難時期，梅拉尼婭（Melania Trump）和我熱烈思念卡特一家和他們的親人。我們希望每個人將他們銘記於心並祈禱。」

奧巴馬：他教會了我們所有人如何過一種優雅、尊嚴、正義和奉獻的生活

前總統奧巴馬（Barack Obama）表示：「卡特在水門事件的陰影下當選，他向選民承諾，他將永遠說實話。他確實這麼做了——倡導公眾利益，不計後果。他相信有些事情比連任更重要，比如正直、尊重和同情心。」

奧巴馬稱：「每當我有機會與卡特共度時光時，很明顯，他不只宣揚這些價值觀，更會身體力行。在這樣做的過程中，他教會了我們所有人如何過一種優雅、尊嚴、正義和奉獻的生活。我和米歇爾（Michelle Obama）對他的思念與祈禱，同卡特的家人以及所有愛過這位了不起的人並向他學習的人同在。」

2009年1月7日，前總統老布殊（George H.W. Bush）、當選總統奧巴馬（Barack Obama）、時任總統小布殊（George W. Bush）、前總統克林頓（Bill Clinton）及前總統卡特（Jimmy Carter）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室會面。（Reuters）

小布殊：他為創造一個更美好的世界所做的努力並沒有隨着總統任期的結束而結束

前總統小布殊（George W. Bush）表示：「蘿拉（Laura Bush）和我向卡特家族致以衷心的哀悼。卡特是一個有着堅定信念的人。他忠於他的家庭、社區和國家。他為創造一個更美好的世界所做的努力並沒有隨着總統任期的結束而結束。 他在『仁人家園』和『卡特中心』的工作樹立了服務的榜樣，將激勵幾代美國人。」

克林頓：卡特總統一生都在為他人服務，直到生命的最後一刻

另一位前總統克林頓（Bill Clinton）攜夫人、前國務卿希拉里（Hillary Clinton）發文悼念：「我和希拉里對卡特總統的逝世表示哀悼，並對他漫長而美好的一生表示感謝。 在信仰的指引下，卡特總統一生都在為他人服務，直到生命的最後一刻。他為建立一個更美好、更公平的世界而不懈努力。」

克林頓稱：「1975年，我和希拉里遇到了卡特總統，能成為他競選總統的早期支持者，能在1999年向他和羅莎琳（Rosalynn Carter）頒發自由勳章，並在他離開白宮後的幾年裏與他一起工作，我們將永遠引以為豪。」