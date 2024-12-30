濟州航空179死空難｜單親媽抗癌成功出遊喪命　與兒最後對話曝光

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日發生嚴重空難，造成179人不幸死亡。



而在罹難者當中，有一位單親媽媽因抗癌成功出遊慶祝，沒想到卻搭上死亡班機，獨留下一雙兒女，她生前與兒子最後的對話也曝光了。

單親母與兒子最後的對話。（京鄉新聞官網）

點圖放大看慘劇發生過程及更多現場圖片（慎入）：

+ 12

據韓聯社報道，當地消防局連夜進行遺體身份辨識工作，截至當地時間30日上午7時25分已確定了140人的身份，目前將遺體暫時放置在務安機場的機庫中，等檢警完成驗屍程序後，後續再交由家屬處置。

而在眾多罹難者中，大多來自光州與全羅南道。其中一名金姓母親，在去年發現自己罹患胃癌，好不容易經過一年的治療，於今年11月被醫生宣布康復，她為了慶祝身體好轉，與友人相約去泰國遊玩。

不料，29日準備返國卻搭上死亡班機，命喪機上，留下22歲的兒子及15歲的女兒。而網路上更傳出一張對話截圖，該母親傳訊告知兒子：

媽媽認識的姐姐寄的濟州橘子，已經送到門口了。

怎料，日常的一句話，卻成了最後的對話。

兒子悲痛表示，他們的父親2、3年前去世後，就和母親相依為命，沒想到母親在飛機上罹難，如今只剩下他和就讀中學的妹妹，身為長子的他必須擔起照顧這個家的責任：

我不知道今後該如何生活。

【延伸閱讀】一週2宗航空事故觸目驚心 空服員教「亂流保命3招」降低受傷風險

+ 11

【延伸閱讀】新加坡航空客機遇強烈亂流 英漢疑心臟病發亡 空姐流血畫面曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 12

延伸閱讀：

僅剩一週！7-8月「千萬中獎發票」4人未領 開出地點一次看

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】