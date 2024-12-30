濟州航空空難｜韓國土交通部：客機墜毀前遭雀鳥撞擊　缺應對時間

濟州航空（Jeju Air）一架客機12月29日在飛抵韓國務安機場降落時墜毀，韓國國土交通部今日再做簡報，證實飛機駕駛員在飛機墜毀前，向機場控制塔通報飛機遭雀鳥撞擊，隨後求救。



路透社報道，韓國國土交通部官員表示，肇事客機降落時，地面沒足夠時間準備應對緊急着陸，並指飛機似乎沒時間在上空盤旋以減少燃油及減輕客機的重量。對於有意見認為，機場的防護牆是導致這次空難死傷嚴重的主因，該名官員認為不排除這個可能。

交通部日前透露，在事發前6分鐘，即早上8時57分，機場控制塔職員向飛機發出鳥群衝擊警報，至1分鐘後的8時58分，客機發出求救訊號，然後客機在9時0分嘗試降落，9時03分出事。

2024年12月29日，韓國務安機場，圖為濟州航空一架客機在降落前疑遭雀鳥撞擊，機翼右側似冒出火光。（截圖自X@SumitHansd）

韓國當局自事故發生後成立調查組並尋獲紀錄有飛機航空數據的「黑盒」，航空鐵路事故調查委員會指，飛機駕駛艙內的話音記錄器完好無損。