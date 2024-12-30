特朗普涉性侵誹謗專欄作家案　上訴失敗維持須賠500萬美元

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）此前遭專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）控告性侵與誹謗，案件經特朗普提上訴後，聯邦上訴法院12月30日維持判決，特朗普須為性侵與誹謗承擔責任，並賠償500萬美元。



2024年1月16日， 美國專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）出庭指控前總統特朗普（Donald Trump）誹謗。（Reuters）

今次裁決是由位於曼哈頓的美國第二巡迴上訴法院、3名法官組成的小組作出。他們維持2023年5月的裁決，卡羅爾指控於1996年左右，在百貨公司更衣室遭特朗普強姦；以及特朗普2022年10月在Truth Social發帖，指卡羅爾的說法是一場騙局。

儘管陪審團未裁定特朗普犯有強姦罪，但指他涉及性侵須支付202萬美元，另因誹謗罪須付298萬美元。

2024年1月16日， 美國專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指控前總統特朗普（Donald Trump）誹謗的案件開審，有反對特朗普的民眾在法院外示威。（Reuters）

另一宗相關案須賠8330萬美元 仍在上訴

相關的另一宗案件，是去年1月另一個陪審團裁定，特朗普須向卡羅爾支付8,330萬美元，原因是他在2019年6月公開否認強姦時，以「她不是我喜歡的類型」誹謗對方。他正在對8,330萬美元的判決提出上訴。

儘管特朗普已贏得第二個任期，但卡羅爾的案件仍在繼續。此前在時任總統克林頓（Bill Clinton）的案件，最高法院於1997年一致裁定，在任總統對於就任前且與公務無關的行為，並不享有聯邦法院民事訴訟的豁免權。