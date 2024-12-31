俄烏換俘｜澤連斯基稱接回189人返國 俄稱獲送還150人
撰文：蕭通
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烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）12月30日表示，烏克蘭和俄羅斯當日進行了新一輪戰俘交換，基輔將189名名俘虜帶回國。他感謝阿聯酋和其他盟友為換俘提供便利。
澤連斯基在Telegram上公布，稱國民從俄羅斯的囚禁中歸來，對所有人來說都是好消息。「今天就是這樣的日子之一：我們的團隊成功地將189名烏克蘭人帶回家。」
俄羅斯國防部同日證實了今次戰俘交換，稱雙方各釋放了150人。路透社報道，暫未知為何雙方公布人數出現差異。
澤連斯基表示，返回的烏克蘭人包括來自不同前線地區的士兵、中士和軍官，以及2022年在南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）被俄軍抓走的兩名平民。
澤連斯基發布的獲釋者照片顯示，一輛巴士上坐著數十名男子，其中一些男子身上披著烏克蘭國家的藍色和黃色旗幟。
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