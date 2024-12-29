阿塞拜疆航空客機墜毀事件　總統：來自地面攻擊致飛機受損

撰文：成依華
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阿塞拜疆航空一架載有67人的客機12月25日在哈薩克阿克套（Aktau） 墜毀，38人死亡、29人倖存。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）最新表示，阿克套空難的原因是飛機在俄羅斯飛行時「因遭受來自地面的攻擊而受損」，又指俄方曾想用荒謬說法掩蓋空難原因。

這架飛機當時從阿塞拜疆首都出發，目的地本來是俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny），但最終未能在車臣降落，然後轉飛哈薩克阿克套，最終在阿克套機場附近墜毀。

哈薩克之前已表示，調查顯示飛機在哈薩克領空外時已經受損

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圖為於2024年12月26日發布的照片，圖中可以看見緊急服務人員在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機墜毀現場工作。（Reuters）

阿利耶夫稱，客機在俄羅斯領土上空、格羅茲尼附近時出現外部受損，幾乎失控，「我們知道電子作戰系統（electronic warfare systems）使我們的飛機失控。這是飛機受到的第一次影響。同時，由於地面攻擊，飛機尾部也嚴重受損。」

他指最終的調查結果需要分析黑盒，但是目前的初步調查結果基於事實也有充分證據。

他指「不幸的是，在最初的三天，我們只聽到來自俄羅斯的荒謬說法。」他引述一些說法，即把墜機事件歸因於鳥群撞擊或某種氣體罐爆炸。

他指「我們目睹明顯想掩蓋此事的企圖。」

根據央視新聞，阿利耶夫在接受阿塞拜疆電視台採訪時則表示，阿塞拜疆向俄羅斯提出「承認過錯，懲罰責任人並支付賠償」的要求。他稱阿塞拜疆的第一點要求已經得到滿足。

在空難事件發生後，阿利耶夫曾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，克里姆林宮指普京為了這宗「悲劇事件」道歉。

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圖為2024年12月25日，阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，當局派員到場搜救及調查。（REUTERS）
圖為2024年12月25日，阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，當局派員到場搜救及調查。（REUTERS）
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