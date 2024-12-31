瑞士航空客機23日引擎故障機艙冒煙　傷重機組人員留院數日不治

瑞士航空（Swiss Airlines）一班客機於12月23日疑因引擎故障，導致機艙冒煙，需緊急迫降奧地利，機上17人送院治療。其中1名機組人員重傷，要由直升機送院搶救。瑞航於12月30日表示，該機組人員留院多日後不治，公司表示悲痛及向死者家屬表示衷心哀悼。



涉事編號LX 1885客機為空中巴士A200-300， 載有74名乘客及5名機組人員，週一（23日）從羅馬尼亞飛往瑞士蘇黎世。瑞士航空表示，客機引擎出現問題，機艙和駕駛艙均冒煙，要迫降奧地利格拉茨（Graz ）機場，機上人員經滑梯疏散。

事故中5名機組人員及12名乘客就醫，其中1名機組人員要由直升機送院搶救。受事故影響，格拉茨機場一度暫時關閉。瑞航日前表示，12名受傷乘客已全部出院，僅兩名機組人員仍然留醫，當中一人留醫深切治療部。瑞航表示，將與有關當局盡最大努力查明事故原因。