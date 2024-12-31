濟州航空空難｜死者家屬批政府缺善後　呻遺體暴露腐爛未入殮

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日在務安機場發生嚴重空難，機上179死僅2人生還。死者家屬當日齊聚機場等候消息，惟政府未達成在30日下午將遺體盡數收入冷凍櫃善後的承諾，惹來家屬不滿，批評政府「走數」，任由家人遺體暴露事故現場。



《紐約時報》引述遇難者家屬代表Park Han-sin指責政府缺乏善後，家人的遺體因暴露且正在腐爛，不當做法令「死者的尊嚴受到嚴重損害」，還誓言留在機場直至當局完善工作。現場官員則回應，用於簡單保存遺體的冷凍櫃已抵達現場，但由於安裝問題，屍體尚未放入裏面，強調正連夜趕工以期盡快完成。

2024年12月30日，濟州航空客機發生事故導致179人死亡後，一名婦女在韓國務安體育公園祭壇前向遇難者靈位鞠躬。（Reuters）

《韓國先驅報》 (The Korea Herald）指，當局只有在確認死者身份後，才會將這些遺體移交給死者家人，尚未轉移至殯儀館的遺體將安置在機庫和其他指定區域擺放的冷凍設施中。

肇事客機當日因撞上防護牆支離破碎，當地搜救人員透露現場慘烈，至今共發現606塊遺骸，只有五具遺體是完整，令當局難以用常規手段確認身份，再加上初時只有5名法醫負責驗屍，因此復原遺體需一週以上時間，警方則採用指紋與DNA檢測等方式，目前確認遇難146人身份，餘下工作預計31日完成。

2024年12月30日，韓國務安機場，圖為官員在機場為死者家屬通報情況並鞠躬致歉。（Reuters）

當局預料最早在2025年1月8日把所有遺骸移交給家屬，而機場將關閉至少到1月7日，將視乎情況再開。