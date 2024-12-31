韓國哀悼7日　MBC演藝大賞停播　TWICE等韓團仍赴日參加「紅白」

濟州航空周日（12月29日）發生179人喪生的嚴重空難，韓國進入為期7天的全國哀悼期，國內各大電視台都暫停播出娛樂節目。韓國MBC電視台停播節目「MBC演藝大賞」、「MBC演技大賞」和「MBC歌謠大祭典」；而女團TWICE等團體則表示仍將參加日本跨年電視節目《紅白歌唱大賽》。



韓媒XsportsNews報道，MBC周日取消播出《MBC演藝大賞》，周一晚上的《MBC演技大賞》、今晚的《MBC歌謠大祭典》也由直播改為錄播。

MBC對濟州航空空難表示哀悼：「我們為罹難者的靈魂祈禱，並再次向罹難者家屬表達最深切的哀悼」。

濟州航空空難後，韓國進入全國哀悼期，韓國女團TWICE卻將依然前往參加日本《紅白歌唱大賽》，引發爭議。（X/ @JYPETWIC）

有網民好奇，女團TWICE等4個韓國團體，是否仍要參加今晚的日本跨年節目《紅白歌唱大賽》。對此，JYP娛樂旗下部門STRIDE透過TWICE的社交平台X（舊稱Twitter）賬號發表聲明：「我們將履行事先確認的海外行程，並表示哀悼，再次祝願遇難者安息。」

其他3個韓團，男團TXT （TOMORROW X TOGETHER）、女團LE SSERAFIM、女團ILLIT都在X表明將出席《紅白歌唱大賽》。