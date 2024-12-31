Angelina Jolie與Brad Pitt達成離婚協議　「畢安爭吵」8年終落幕

美媒報道，49歲荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的律師周一（12月30日）表示，她與61歲前夫畢彼特（Brad Pitt）已達成離婚協議，為荷里活史上最長、最具爭議的離婚之一劃上句號。



2024年9月1日，畢彼特在意大利威尼斯出席第81屆威尼斯國際影展，他走上主演電影《孤狼同謀》（Wolfs）紅毯。（Getty Images）

美媒報道，安祖蓮娜的律師西蒙（James Simon）表示，這對前夫妻已達成協議：「8年多前，安祖蓮娜向畢彼特提出離婚，她和孩子們放棄了與畢彼特共同擁有的所有財產，從那時起，她就專注於為他們的家庭尋找安寧和治療。」

律師還稱安祖蓮娜「筋疲力盡」，但很欣慰此事已經結束。畢彼特的律師尚未對此事回應。

2024年11月24日，安祖蓮娜祖莉出席第42屆意大利都靈電影節。 （Getty Images）

兩人2005年在拍攝電影《史密夫決戰史密妻》（Mr. and Mrs. Smith）期間相戀，2014年結婚，育有6個孩子。安祖蓮娜於2016年提出離婚，理由是「不可調和的分歧」。消息公布後的幾個月內，兩人就孩子監護權展開了激烈的爭奪。2021年，法官將孩子的監護權共同判給父母雙方。