美國Walmart推「A貨Hermès Birkin」 平原裝一大截同樣一包難求
撰文：ETtoday
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愛馬仕（Hermès）的柏金包（Birkin）是許多女性心目中的夢幻包款，但一顆要價上萬美元以上的包包，並非人人都能擁有。美國連鎖超市沃爾瑪（Walmart）日前推出一款外型模仿柏金包的包款，因為高仿的外型加上僅需80美元（約621港元）的價格，瞬間在網路上爆紅，被網友戲稱為「沃金包」，目前更是一包難求。
綜合外媒報道，柏金包是奢華和獨特性的代名詞，然而沃爾瑪超市（Walmart）新推出的一款高仿包，不但皮質優良，且價格依照款式不同，僅需78至105美元（約605至815港元），被網友戲稱為柏金包的平替款，引發搶購熱潮。
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TikTok上「沃爾瑪柏金包」（#walmartbirkin）的標籤中已經有數百段影片，網友們紛紛開箱自己入手的沃爾瑪包，並戲稱這款包是專門給勞工階級（workin class）購買的「沃金包」（Wirkin）。更有網友稱，沃爾瑪的這一番操作，直接讓真正的柏金包變得俗氣。
事實上，愛馬仕的柏金包同樣依照皮革的稀有度，價格也是落差極大，從基本款的1萬美元（約77000港元）到稀有款的50萬美元（約388萬港元）以上皆有，且還必須「配貨」累積消費額度，才可能有機會入手。
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