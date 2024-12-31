濟州航空空難 | 飛機失事或損害廉航形象　可能打擊旅遊需求

韓聯社報道稱，行業觀察人士表示，廉價航空公司（Low-cost carrier）行業越來越擔心，最近發生的濟州航空（Jeju Air）空難​​事件可能會損害廉價航空公司的形象，使航空旅遊需求下降。



一位不願透露姓名的廉航工作人員告訴韓聯社：「儘管這只是一間航空公司的事件，但現在整個行業的氣氛都很陰沉。」該名人員亦指「人們的旅行需求可能會受到抑制，我們正在謹慎觀察這個情況」

另一位行業人員表示，他所在的公司在事故發生當天召開了緊急會議，討論潛在的影響。 「這一事件似乎無可避免地會影響我們的營運。」

韓國濟州航空客機墜毀，機上179人罹難，現場滿是血腥味，當局一共動員1572人進行搜救。（路透社）

加劇這種不安的關鍵因素是，濟州航空事故中涉及的波音B737-800機型，這是一款廣泛被韓國國內低成本航空企業使用的機型。

一位業內人士表示：「很難將這一事件僅僅歸咎於機型，但人們針對廉價航空和這一特定機型的偏見可能會加劇。」