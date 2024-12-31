籃球隊包機險撞達美航空客機一刻　洛杉磯機場塔台控制員：快停下

一架達美航空（Delta）客機在跑道上起飛期間，一架青檸航空（Key Lime Air）的飛機突然從另一側跑道衝出來，影片顯示，兩架飛機險些相撞，塔台控制員更是嚇得連喊3次「停下來」。



事發於上周五（27日），一架載有華盛頓Gonzaga大學男子籃球隊的私人飛機在洛杉磯國際機場幾乎與另一架飛機碰撞，幸好一名空中交通管制員迅速介入。

空中交通管制員大喊3聲「停下來」後，飛機立即停下來，然後幾分鐘後繼續飛行。

美國聯邦航空局（FAA）已就這單事件展開調查。FAA在一份聲明中指：「由於第2架飛機當時正在起飛，空中交通管制員指示編號為563的青檸航空客機暫停越過洛杉磯國際機場的一條跑道。當達美航空E135飛機開始越過安全線時，空中交通管制員告訴飛行員停下來。（達美航空）飛機從未越過跑道邊緣線。」