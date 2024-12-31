韓國濟州航空：為增強安全性　將減少航班數量＋擴招維修人員

濟州航空客機在韓國務安國際機場發生意外，機上179人死亡，僅2人獲救。濟州航空高管12月31日表示，為加強飛行安全，將在2025年3月之前減少10%至15%冬季航班次數，並擴招維修人員。



韓聯社報道，濟州航空代表金乙裴（Kim E-bae）在首爾江西區一家酒店舉行的第四次客機失事簡報會上表示：「我們將進一步加強飛機檢查，擴大維修人員，並採取更多措施確保安全管理。我們將加強飛行前檢查和天氣監測，並為航空工作人員提供安全預防措施。」

2024年12月29日，濟州航空執行總裁金乙裴（音譯，Kim E-bae） 等高管在韓國首爾舉行新聞發布會時，為飛機在務安國際機場發生的事故鞠躬致歉。（Reuters）

金乙裴稱：「首先，我們將進一步加強營運的穩定性，將冬季期間的運營數量減少10%至15%，直到3月（明年）。」

濟州航空計劃明年將維修人員規模擴大到約560人，上半年招募38人，下半年招募27人。

金乙裴還提到，罹難者葬禮將從今天開始，濟州航空正在準備緊急支援和慰問，已支付必要的費用並支援死者家屬的生活。