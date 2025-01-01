濟州航空空難｜韓國當局證179名遇難者身份全部確認
撰文：羅保熙
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韓聯社1月1日報導，韓國中央災難安全對策本部最新消息指，濟州航空空難中的179名遇難者身份已經全部確認。
中央災難安全對策本部部發佈的《濟州航空客機事故報告》顯示，截至今日上午6時，179名遇難者的身份全部確認。
事發的務安機場預計關閉至1月7日，進行善後與調查。鳥擊狀況、跑道末端建造水泥牆的原因，還有飛機起落架與襟翼未能打開等問題仍有待釐清。
另外，綜合外媒報導，國土交通部昨日上午在空難應對記者會上，一改事發當天稱「引擎故障與起落架故障通常不會互相連動」的立場，改口稱如果兩個引擎皆發生故障，「液壓系統可能出現異常，也可能影響起落架啟動」，但在上述所有故障發生的情況下，仍有可手動操作的推桿。
而最新的調查進度，航空鐵路事故調查委員會11名事故調查官及8名美國聯合調查人員已抵達當地，正讀取黑盒之一的座艙語音紀錄器（CVR）資料，而飛航資料紀錄器（FDR）因外部部分受損，內部資料仍需進一步技術研究。
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