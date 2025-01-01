濟州航空空難｜韓國當局證179名遇難者身份全部確認

韓聯社1月1日報導，韓國中央災難安全對策本部最新消息指，濟州航空空難中的179名遇難者身份已經全部確認。



中央災難安全對策本部部發佈的《濟州航空客機事故報告》顯示，截至今日上午6時，179名遇難者的身份全部確認。

事發的務安機場預計關閉至1月7日，進行善後與調查。鳥擊狀況、跑道末端建造水泥牆的原因，還有飛機起落架與襟翼未能打開等問題仍有待釐清。

2024年12月30日，韓國代理總統崔相穆在韓國務安體育公園參觀濟州航空事故遇難者祭壇。（Reuters）

另外，綜合外媒報導，國土交通部昨日上午在空難應對記者會上，一改事發當天稱「引擎故障與起落架故障通常不會互相連動」的立場，改口稱如果兩個引擎皆發生故障，「液壓系統可能出現異常，也可能影響起落架啟動」，但在上述所有故障發生的情況下，仍有可手動操作的推桿。

而最新的調查進度，航空鐵路事故調查委員會11名事故調查官及8名美國聯合調查人員已抵達當地，正讀取黑盒之一的座艙語音紀錄器（CVR）資料，而飛航資料紀錄器（FDR）因外部部分受損，內部資料仍需進一步技術研究。