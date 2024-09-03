美國芝加哥地鐵槍擊案：打瞌睡4乘客遭橫禍　慘遭兇徒開槍打死

位於美國伊利諾州芝加哥西部的地鐵站森林公園站（Forest Park Station）2024年9月2日早上發生槍擊案，槍手最終被捕。警方正在調查他的犯案動機。



當地警方稱在當地時間2日早上5時27分有人報案，稱在德斯普蘭斯大道711號附近的森林公園站（Forest Park Station）多人遭到槍擊。

警察到場後發現4人中槍，其中3人當場死亡。第4名傷者雖被緊急送院，最終被宣告不治。4名受害人疑似是在列車上時打瞌睡遭人槍擊。

警察局副局長Christopher Chin表示，案件看來是單一事件，對社區沒構成威脅。調查人員相信只有1名槍手涉案。

位於美國伊利諾州芝加哥西部的地鐵站森林公園站（Forest Park Station）2024年9月2日早上發生槍擊案，車廂內4名在打瞌腔的乘客遭人槍殺死亡。槍手事後逃離現場但最終落網。（圖片來源：芝加哥交通管理局網站）

警方表示，槍手看來不認識案中任何受害人，而他們看來都是在火車上睡覺的無家者。警方還說，槍手看來並沒試圖搶劫他們，他的襲擊完全是隨機進行的。

警方利用閉路攝錄鏡頭拍下的畫面找出疑犯。此人在粉紅線一列列車上被發現，2日上午被拘留。警方在他身上搜出一把槍。

市長霍斯金斯（Rory Hoskins）稱當地從未發生過類似的、大型槍擊案，呼籲警方盡速查明槍手動機。

位於美國伊利諾州芝加哥西部的地鐵站森林公園站（Forest Park Station）2024年9月2日早上發生槍擊案，車廂內4名在打瞌腔的乘客遭人槍殺死亡。槍手事後逃離現場但最終落網。圖為芝加哥交通管理局Instagram賬號2024年9月2日上載的、在藍線行駛的列車照片。森林公園站是藍線其中一個車站。

美國加州洛杉磯一處地鐵站2024年4月22日發生隨機殺人案。一名女子早上5時在車廂上突遭一名男子持刀刺傷喉嚨，送醫後仍因傷重宣告不治，犯嫌則於逃逸半小時後落網。



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