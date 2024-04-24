美國地鐵隨機殺人 男刀刺女喉嚨登時噴血慘死 疑尚有更多受害人
撰文：ETtoday
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美國加州洛杉磯一處地鐵站22日發生隨機殺人案。
一名女子早上5時在車廂上突遭一名男子持刀刺傷喉嚨，送醫後仍因傷重宣告不治，犯嫌則於逃逸半小時後落網。
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綜合《紐約郵報》等美媒，洛杉磯警察局表示，一名女子22日凌晨5點搭乘地鐵，在列車進到環球市站（Universal City Station）準備下車時，卻遭45歲男子諾登（Elliot Tramel Nowden）持刀刺傷喉嚨，當場血流如注，令車廂上目睹經過的通勤民眾飽受驚嚇。
諾登犯案後逃離車站，受害女子則被送往當地醫院，搶救後仍因傷重宣告不治。
案發約半小時後，在北荷里活巡邏的員警發現符合諾登特徵的男性，將他帶走問話，綜合目擊者陳述等證據將他起訴，保釋金200萬美元。且警方聲明指出，「調查人員確信，還有其他未通報的諾登犯行受害者」，呼籲受害者挺身而出。
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死者家屬在GoFundMe為她募款，稱她是來自尼加拉瓜的阿勞茲（Mirna Soza Arauz），擁有3名子女和4名孫子女。家人希望為她伸張正義的同時，也盼望能透過募資讓她回到家鄉下葬。
根據《洛杉磯時報》，洛杉磯地鐵凶殺案近年有所增加，從2019年的0宗增至去年的6宗，不過乘客人數也在上升。而這起命案當天由於是世界地球日，地鐵及巴士皆為免費。
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