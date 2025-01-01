墨西哥元旦起公布新關稅安排 分析指對中國電商平台影響大
撰文：官祿倡
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墨西哥稅務總局12月31日發布元旦日起關稅新安排，其中規定未與墨西哥簽訂國際條約的國家，通過速遞公司向墨西哥進口的商品，將被徵收19%關稅。鑑於中國未與墨西哥簽訂這條約，或將對具中國背景的海外營運的線上電商平台Shein及Temu造成影響。
墨西哥國家稅務總局表示，新關稅將加強對來自亞洲的商品的監管。官員早前解釋，新關稅安排旨在防止進口部份逃稅商品，確保墨西哥公司有公平競爭環境，保護就業。
而今次的措施在美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），本月20日宣誓就職前生效。特朗普早前曾威脅，如果墨西哥不阻止毒品及非法移民湧入美國，上任首日就會簽署行政命令，向墨西哥輸美商品加徵25%關稅。
至於從美國及加拿大進口的商品，如果價值介乎50至117美元，亦會被徵收17%關稅。
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