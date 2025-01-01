新年2025｜敘利亞迎接巴沙爾政權倒台後首個除夕夜

多個國家或地區陸續進入2025年。在敘利亞，自巴沙爾政權倒台不到一個月，當地民眾於首都大馬士革舉行除夕夜集會。全副武裝的人員駐守下，民眾舉行慶祝活動和煙火表演。



去年對中東地區來說是戲劇性的一年，給不少人帶來了災難。但這無阻大馬士革周二不少民眾走上街頭，慶祝新一年的來臨，他們冀新一年有更光明的未來。有民眾表示，對國家的未來感到樂觀，包括和平、安全和言論自由，並將讓以前因戰線分裂的敘利亞社區重新團結起來，「我們將回到過去的樣子，那時人們彼此相愛，一起慶祝，無論是齋月、聖誕節還是任何其他節日——任何人都沒有什麼限制。」

鄰國阿聯酋迪拜地標、世界最高建築哈利法塔舉行新年慶祝活動，持續9分鐘，融合動態燈光、鐳射和煙花等。

阿聯酋迪拜地標、世界最高建築哈利法塔舉行新年慶祝活動，持續9分鐘，融合動態燈光、鐳射和煙花等。（Reuters）

但更多的區內國家的氣氛卻更加陰沉，許多人對新一年抱有謹慎的希望，反映出這些國家仍然深受戰爭和持續危機的影響。

在加沙，哈馬斯和以色列之間的戰爭已造成超過 45,500 名巴勒斯坦人死亡，並造成大規模破壞，大部分人口流離失所，很少有人對新一年感到樂觀。