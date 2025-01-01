2025元旦｜以四個全方位總結去年工作　陳國基：新一年將精彩繽紛

今日是2025年元旦日，政務司司長陳國基發文稱2024年是承先啟後、充滿機遇和挑戰的一年，希望以四個「全方位」，回顧過去一年的工作成果。他預期，2025年必將是精彩繽紛的一年，多項盛事將會在港舉行，當中香港更歷史性連同廣東和澳門共同承辦第十五屆全國運動會。特區政府會繼續與社會各界並肩前行，敢於求變、勇於突破創新，攜手迎接精彩而富挑戰的新一年。



政務司司長陳國基以四個「全方位」回顧去年工作成果（何頴賢攝）

陳國基在社交平台發表題為「回望2024．展望2025——全方位做好各項工作、應對挑戰」文章，指2024年是承先啟後、充滿機遇和挑戰的一年。本港在構建安全穩定的發展環境、提升香港核心競爭力、改善基層市民生活水平等多個重點領域取得進展和突破，他希望以四個「全方位」，回顧過去一年的工作成果。

陳國基指未來一年將更有系統開展愛國教育（陳國基FB）

全方位守護國安 將更有系統開展愛國主義教育

第一，全方位守護國家安全，做好推廣愛國主義教育的工作。在政府和全港市民共同努力下，完成為《基本法》第二十三條立法的歷史使命，進一步築牢維護國家安全的法律屏障。未來一年，會繼續做好維護國家安全的各項工作，確保香港擁有穩定的政治環境和基礎，全力拼經濟、謀發展，讓香港展翅高飛。

他又提到愛國主義教育是關乎人心、細水長流的工作，要以軟性和打動人心的方式進行。由他領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下的「愛國主義教育工作小組」，自成立至今的八個多月內已做了大量工作，未來一年，會繼續更全面、更有系統地開展愛國主義教育的工作，讓愛國主義教育深入社區、扎根民心。

政府會全方位招才引智（黃浩謙攝）

全方位招才引智推動國際高端人才集聚本港

第二，全方位招才引智，推動國際高端人才集聚香港。香港要實現自身高質量發展，助力國家強國建設、民族復興偉業，離不開充足的人才資源作為支撐。去年《施政報告》宣布革新各項輸入人才機制，包括擴大「高才通」計劃的合資格大學名單、將計劃內高收入人才的首個簽證期限由兩年延長至三年、及優化優才計劃「綜合計分制」評審準則及安排。截至去年11月底，各項人才入境計劃共收到約42萬宗申請，批出約26萬宗，期間已有約17.5萬名人才攜同家人來港，壯大香港的人才庫。

行政長官在《施政報告》宣布成立由他主持的「教育、科技和人才委員會」，制訂政策統籌推進教育科技人才一體化融合發展。他有信心在委員會的統籌協調下，香港將能更靈活引入及匯聚不同界別的專項人才，構建國際人才集聚高地，為推動香港以至國家高質量發展作出更大貢獻。

陳國基指要確保啟德體育園順利啟用（陳國基FB）

要確保啟德體育園順利啟用

第三，全方位落實頂層統籌，加快落實各項重要政策和措施。他去年就多項重要政策領導跨部門會議，加快落實各項與民生息息相關的工作項目。未來一年最重要的工作之一，就是確保啟德體育園能夠順利啟用，必將吸引更多國際大型盛事來港舉行，推動本港盛事經濟更上一層樓。此外，今年會繼續充分用好中央惠港措施，秉持「做多一步，好客之道」的精神，讓每位旅客都能感受香港這個國際大都會的獨特文化和魅力。

共創明「Teen」計劃（陳國基FB）

繼續推行各項增進民生福祉的政策和項目

第四，全方位關愛基層，建立互助共融的社會。本屆政府秉持「精準扶貧」策略，把資源投放到最需要幫助的人身上，並因應不同目標群組的需要，推行各項「精準扶貧」項目。過去一年各項目進展非常順利。四個「社區客廳」合共可為至少1,750個「劏房」戶提供服務，全年服務約27萬人次。

而另外三個「精準扶貧」項目，包括「共創明『Teen』計劃」、「在校課後託管服務計劃」、及委聘關愛隊協助識別有需要的獨老和雙老住戶的計劃，都獲得社會各界踴躍支持和正面評價。政府會繼續推行各項增進民生福祉的政策和項目，構建和諧穩定、關愛共融的社區，讓弱勢社群和有需要的家庭得到適切協助。