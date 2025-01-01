2025元旦｜李家超新年賀詞提今年兩大關鍵詞：改革求變、改善民生
撰文：林遠航
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2025年元旦日，行政長官李家超（1日）早上發表新年賀詞。回顧2024年，他形容是香港「歷史性的一年」，香港完成《基本法》第二十三條本地立法，「走出疫情低谷，重拾經濟活力，民生也不斷改善」。李家超又指，政府今年將聚焦兩大目標，包括改革求變，以及改善民生。
李家超在社交網站以「改革求變，守正創新」為題發表新年賀詞。回顧2024年，李家超說，是香港歷史性的一年，也是好事連連一年。香港完成《基本法》第二十三條本地立法的憲制責任，在國家的大力支持、各界不懈努力下，「香港走出疫情低谷，重拾經濟活力，民生也不斷改善」。
展望2025年，李家超說，特區政府將聚焦兩大目標：第一是改革求變，加強內聯外通；第二是改善民生，促進和諧共融。
他說深信社會各界都會積極參與推動香港發展，只要大家攜手努力，守正創新，齊改革同發展，2025年的「東方之珠」必定會更璀璨奪目，大放異彩。
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