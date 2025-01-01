朔爾茨痛批Elon Musk撐德國極右黨　強調大選由德國選民決定

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和副手哈貝克（Robert Habeck）通過新年致辭，譴責美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在2月德國大選中支持極右翼政黨。



作為美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的重要顧問和主要金主，馬斯克最近幾周在自己的社交媒體平台X上，一再誇讚反移民的德國極右翼政黨另類選擇政黨（Alternative fur Deutschland，AfD）。他周末還在當地報紙《世界報週日版》（Welt am Sonntag）發表評論文章，進一步支持這一黨派。

2024年11月13日，美國華盛頓，圖為馬斯克來到酒店與眾議院共和黨人見面。（Reuters）

彭博社報道，朔爾茨沒有對馬斯克指名道姓，但強調2月23日的投票將由德國選民決定，而不是「社交媒體渠道的所有者」。作為中左翼社會民主黨人的朔爾茨，經常被馬斯克嘲笑。

根據將在星期二（12月31日）晚上發布的電視講話演講稿，朔爾茨稱：「人們有時會認為，一種觀點越極端，就越能引起關注，這麼想可以原諒。」

「但那種喊得最凶並將決定德國今後走向的人不會得到原諒，而德國的未來，將由絕大多數理性和正派的人決定。」

德國副總理哈貝克（Robert Habeck）則指責馬斯克試圖削弱歐洲，以破壞影響其商業帝國的法規。

哈貝克說：「馬斯克不僅腰纏萬貫，還說話肆無忌憚，他呼籲讓德國選擇黨當選，可不是出於對選擇黨的無知，而是有着邏輯和體系的。

「歐洲變弱，符合那些認為監管對權力構成不合理限制的人的利益，但我們需要對權力加以限制。不能讓任何商業模式破壞我們的民主。」

2024年12月18日，德國柏林，圖為朔爾茨（右）與副總理哈貝克（Robert Habeck，左）出席內閣會議。（Reuters）

朔爾茨在解除自由民主黨黨首、財政部長林德納（Christian Lindner）職務後呼籲議會進行不信任投票，並輸掉信任投票，此舉意味着朔爾茨所屬政黨失去在議會下院的多數黨地位，為2月23日提前大選鋪平了道路。

當前距離大選還有不到兩個月時間，民調顯示，默茨（Friedrich Merz）領導的主要反對黨保守黨遙遙領先，選擇黨排在第二，朔爾茨所在的社會民主黨排在第三。

本文獲《聯合早報》授權轉載

