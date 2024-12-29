德國2月舉行大選　Elon Musk德媒刊文挺極右黨　報章編輯憤而辭職

德國計劃2025年2月23日舉行國會選舉，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）12月28日再就德國大選作出表態，於德媒《世界報週日版》（Welt am Sonntag）發表一篇支持極右另類選擇黨（AfD）的評論文章。此舉卻導致該報章評論版編輯科格爾（Eva Marie Kogel）不滿，並因此而辭職。



路透社與英國《衛報》28日報道，馬斯克在評論文章中表示，考慮到另類選擇黨領導人魏德爾（Alice Weidel）有一名來自斯里蘭卡的同性伴侶，外界不應該將該黨描述為右翼極端份子。他反問道：「對你來說，這聽起來像希特拉嗎？」

圖為2013年12月16日，德國首都柏林國會大廈的國旗。（Getty）

馬斯克此前已多次對德國政壇發表意見，他在德國聖誕市集發生致命汽車衝撞人群事件後在社交媒體X上稱總理朔爾茨（Olaf Scholz）應馬上辭職，又指另類選擇黨是該國的救星。

就在馬斯克的文章在網路上發表後不久，科格爾隨即在X上發文稱，她一直都很喜歡領導《世界報》（Die Welt）和《世界報週日版》的評論版。然而在馬斯克發布該文章的同時，她也隨之遞交予辭呈。

該報候任主編布加德（Jan Philipp Burgard）和即將接任出版人的Ulf Poschardt告訴路透社，民主和新聞事業的蓬勃發展取決於言論自由，並指外界對馬斯克這篇文章的討論十分發人深省。