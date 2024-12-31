朔爾茨新年致辭呼籲投票　疑應馬斯克「大選不由社媒所有者決定」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在12月31日的新年致辭中，呼籲德國人在明年二月份舉行的提前選舉中投票。當地正就移民問題​​和極右翼德國另類選擇黨 (AfD) 的崛起展開激烈爭論。



朔爾茨在新年致辭中說：「我今天向你們發出呼籲：請去投票！環顧世界，你們就會知道自由和公平的選舉是多麼偉大的成就。」

德國當地時間2024年12月29日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在柏林總理府錄製新年講話。（Reuters）

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）此前在12月27日宣布解散聯邦議院，並計劃於明年2月23日舉行新一屆聯邦議院選舉，以確定新任德國總理人選。該日期是社民黨、綠黨以及最大在野黨基督教民主聯盟協商的結果。

在演講中，朔爾茨疑似回應美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）最近的言論。馬斯克曾在12月28日就德國大選作出表態，於德媒《世界報週日版》（Welt am Sonntag）發表過一篇支持極右翼另類選擇黨（AfD）的評論文章，並在社交媒體X（前稱Twitter）上喊話稱朔爾茨應該辭職。

朔爾茨在演講中回應，德國的未來「不會由社群媒體渠道的所有者決定」。他還補充說：「決定德國未來走向的人不會是喊得最大聲的人，未來是由絕大多數理性且正派的人來決定」

12月20日，德國馬格德堡市（Magdeburg）發生汽車衝撞聖誕市集事件，造成至少5人死亡、超過200人受傷，引發有關限制移民甚至對其驅逐出境的爭論。