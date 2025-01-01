濟州航空空難｜CEO表示將削15%航班　母公司產品遭網民發起杯葛

韓國媒體報道，濟州航空（Jeju Air）客機12月29日在降落時發生意外導致179人死亡的空難後，其行政總裁表示，濟州航空將削減10%-15%的航班。與此同時，韓國有不少網民在網上撰文，號召消費者杯葛濟州航空母公司愛敬集團（Aekyung Group）旗下的產品。



韓國中央日報引述濟州航空行政總裁金乙裴（Kim E-bae）31日報道，為了盡量減少對乘客帶來的不便，濟州航空計劃削減10%至15%的冬季航班，做出這個決定是為了減輕員工負擔，並確保有足夠資源為客機進行保養。

2024年12月29日，濟州航空執行總裁金乙裴（音譯，Kim E-bae，右三） 等高管在韓國首爾舉行新聞發布會時，為飛機在務安國際機場發生的事故鞠躬致歉。（Reuters）

金乙裴指，濟州航空目前正在選擇計劃減少的航班，將根據航線和其他航空公司是否能提供替代航班來進行甄選。

報道引述電子數據披露，截至2024年第三季度，濟州航空每架客機每月平均飛行時數為418小時，是韓國所有航空公司中最高的，同時也是客機機齡最大的航空公司，平均機齡為14.4年。

報道指，大韓航空（Korean Air）和韓亞航空（Asiana Air）每架客機每月平均飛行時間分別為355小時和335小時，而韓國另一間廉航，德威航空（T'way Airlines）則是386小時。

上述數據都引發韓國民眾擔憂，濟州航空將追求利潤置於乘客安全之上。

2024年12月29日，韓國務安國際機場設置了帶有濟州航空（Jeju Air）標誌的路障。（Reuters）

空難事件餘波未了，濟州航空的母公司愛敬集團也成為輿論焦點。

《韓國時報》（The Korea Times）1月1日報道，韓國民眾在網上分享愛敬子公司生產的產品資訊，呼籲其他人抵制這些產品。

韓國網民在社交平台分享濟州航空母公司愛敬集團旗下產品的資訊，呼籲其他人一起杯葛：

網民針對的產品包括化妝品、護髮、牙齒護理產品、衛生及家居護理產品，大部份產品均由生產家居日用品的愛敬工業（Aekyung Industrial）生產。

據報道，濟州航空成立於2005年，濟州航空最大股東是愛敬集團的AK控股公司，持股比例達50.37%，濟州特別自治道政府也是主要股東之一。

圖為韓國愛敬集團（Aekyung Group）旗下AK控股（AK Holdings）行政總裁Ko Joon。（愛敬集團官網）

愛敬集團成立於1950年，是韓國大型日用品、化學品集團，業務版圖涵蓋商業、百貨公司免稅店、娛樂、化工及塗料等，實力雄厚。