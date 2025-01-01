濟州航空空難｜「一家九口」搭死亡班機全罹難　愛犬死守家門苦等

濟州航空一架波音737-800班機，29日上午在韓國務安國際機場降落時發生意外，導致179人罹難、2名空服員受傷。這次事件中，有一家九口到泰國旅遊兼慶生，卻在返家時遇劫。



韓媒指出，他們的愛犬現在獨自待在家中，每天會在家門口望著行駛過的車輛，彷彿在苦苦等待主人回家，讓鄰居看了相當不捨。

濟州航空空難罹難乘客中，包括到泰國旅遊慶生的一家九口，其愛犬每天在家門前苦苦等待主人回家，讓人心酸。（X@yun039625）

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綜合《EDAILY》等韓媒報道，濟州航空29日發生的空中事故導致179人罹難。其中最年長的79歲乘客A，與8名家人一同前往泰國旅遊，順便慶祝80大壽，沒想到返程的客機在務安國際機場降落時發生意外，一家九口罹難。

據報道，A位於全羅南道靈光的老家，現在只有一家人的愛犬布丁在苦苦守候。從朝鮮TV拍攝到的畫面，可以看到布丁待在家門口，不停凝望着馬路，彷彿在等待家人回家。

附近鄰居指出，A外出時沒有拴住布丁，將牠放養。儘管鄰居試圖帶布丁回家照顧，牠最後還是跑回自己家。此外，罹難的一家九口也包括A的6歲孫子。鄰居表示，A的孫子是村中唯一的兒童，村民們每次看到他都會誇他可愛，買小東西送給他：

昨天聽到噩耗後，村裡每個人都淚流不止。

韓國觀光業界指出，29日發生事故的濟州航空7C2216班機，是位於光州廣域市一間中小型旅行社的聖誕節包機，主打5天3夜曼谷旅行團。因此這次犧牲者中有特別多家庭旅行的旅客。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】