烏拒讓俄天然氣借道 摩爾多瓦進入緊急狀態 斯洛伐克威脅報復
撰文：藺思含
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俄烏天然氣輸送協議2024年12月31日式到期，因烏克蘭拒絕續約，俄羅斯經該國向歐洲部份國家運送天然氣的管道要停止運作。受「斷氣」影響最大的摩爾多瓦宣布國家進入60天緊急狀態，斯洛伐克威脅基輔將採取報復行動。歐盟則指對供應中斷已有預期。
烏克蘭營天然氣運輸服務公司（OGTSU）資料顯示，從2025年1月1日起，透過俄羅斯天然氣進入烏克蘭的唯一入口輸送量將降為零。
該管道運送的天然氣僅佔歐盟每年天然氣進口總量的5%，惟2月歐洲天然氣預期價格升至每兆瓦50歐元（約404港元），為近一年來首次。
歐盟表示對此已做好準備，且已在過去幾年加強天然氣基礎設施建設。
與烏克蘭接壤的東歐小國摩爾多瓦（Moldova）面臨能源危機，自1日進入緊急狀態來應對天然氣供應削減，首都基希訥烏（Chisinau）的大部分節慶燈飾將被熄滅。該國上周已因債務糾紛遭俄羅斯切斷天然氣供應。
斯洛伐克（Slovakia）因此舉與烏克蘭緊張關係升級，該國為俄天然氣進入歐洲的主要入口，從中賺取中轉費。總理菲佐（Robert Fico）指國家將因此遭受重大財務衝擊，並威脅切斷烏克蘭的電力供應。