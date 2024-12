烏克蘭「落閘」天然氣或令歐盟陷寒冬　美國以外各方恐淪為輸家？

俄羅斯過往一直依靠烏克蘭,過境向歐洲多個國家輸送天然氣,惟雙方協議於12月31日到期,烏方已經表明拒絕延長,俄方亦堅稱不會達成新協議;這意味從周三起,俄羅斯天然氣無法再從此路運送至歐洲各國。



時值寒冷冬季,有關的舉措會否讓歐盟各國面臨能源短缺,得艱苦迎接餘下的寒冬日子?這一「落閘」的決定,又是否將令各方成為輸家,最終一拍兩散?



過去半世紀以來,俄羅斯一直通過蘇聯時期建設的跨境輸氣管道,通過國內庫爾斯克地區,目前實質由烏軍控制的蘇賈鎮(Sudzha),從西伯利亞向斯洛伐克輸送天然氣,再經當地管道分支輸往奧地利和捷克等國。俄羅斯近年的歐洲天然氣市場份額曾經在高峰期的佔比達到35%。

現時,俄羅斯天然氣的主要消費者是包括奧地利、斯洛伐克和匈牙利。此外,法國、荷蘭、比利時和西班牙等國亦有透過油輪進口俄羅斯液化天然氣,其中部份與歐洲管網中的其他氣源混合。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)早前表明,不會再讓俄羅斯天然氣,經烏克蘭運送給歐洲多國。他補充,烏方可以考慮繼續讓俄羅斯天然氣過境,條件是莫斯科直到戰後才收到款項。

但俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)則堅稱,顯然不會與基輔達成新的天然氣輸送協定,意味今年底即會到期。但俄方同時表示,已準備好通過烏克蘭,繼續向任何客戶供應天然氣,但普京認為,新年前已沒有足夠時間與烏克蘭簽署新協定。

自2022年俄烏戰事爆發以來,雖然歐盟已逐步減少接收俄羅斯天然氣,但部份東歐內陸國家仍然依賴這條管道,故烏克蘭「落閘」的決定,引發了對這些國家的不滿。

其中,奧地利、匈牙利和斯洛伐克的天然氣佔市場總和約65%,全部是來自烏克蘭管道的俄羅斯天然氣。由於這些國家無法透過海運進口液化天然氣(LNG),故即使歐盟向他們作出保證,惟他們依然對天然氣供應的問題深感焦慮,堅持要從俄羅斯進口。

斯洛伐克總理菲佐(Robert Fico)為此在社交媒體上威脅說:「如有必要,我們將在停電期間停止烏克蘭所需的電力運輸。」這引起澤倫斯基的反擊,他指責菲科是根據俄羅斯的命令行事,還說普京似乎指示他「開闢針對烏克蘭的第二條能源戰線」。

而匈牙利總理歐爾班(Viktor Orbán)正尋求維持透過烏克蘭輸送天然氣的方法,雖然該國目前的進口主要依賴土耳其溪管道。他提出了另類想法,如在俄羅斯天然氣進入烏克蘭之前購買俄羅斯天然氣。他解釋:「如果這些天然氣在進入烏克蘭領土時已不再是俄羅斯的,而是歸買家所有,那會如何?即是進入烏克蘭的天然氣將不再是俄羅斯天然氣,而是匈牙利天然氣。」

或許有人會好奇,俄烏戰事至今已持續近3年,為何烏克蘭忽然會中止協議?早於半世紀前,俄烏兩國的互利關係已經開始,當時前蘇聯需要資金和設備來開發其西伯利亞天然氣田。另一方面,當時的西德則需要為其不斷增長的經濟尋求負擔得起的能源,故與莫斯科簽署了相關的管道換天然氣協議,根據該協議,西德製造商提供了數千公里的管道來運輸俄羅斯天然氣到西歐。這一協議即使在上世紀冷戰期間也沒有中止過。

直至俄烏戰爭爆發前,俄羅斯已成為全球最大的自然資源出口國,而歐洲則是莫斯科最重要的市場,其廉價能源吸引着歐洲各國。正是此一長久的能源關係,使得歐洲進口商備受長期合約的限制,難以一時間退出。

