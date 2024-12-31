烏克蘭「落閘」天然氣或令歐盟陷寒冬　美國以外各方恐淪為輸家？

俄羅斯過往一直依靠烏克蘭，過境向歐洲多個國家輸送天然氣，惟雙方協議於12月31日到期，烏方已經表明拒絕延長，俄方亦堅稱不會達成新協議；這意味從周三起，俄羅斯天然氣無法再從此路運送至歐洲各國。



時值寒冷冬季，有關的舉措會否讓歐盟各國面臨能源短缺，得艱苦迎接餘下的寒冬日子？這一「落閘」的決定，又是否將令各方成為輸家，最終一拍兩散？



過去半世紀以來，俄羅斯一直通過蘇聯時期建設的跨境輸氣管道，通過國內庫爾斯克地區，目前實質由烏軍控制的蘇賈鎮（Sudzha），從西伯利亞向斯洛伐克輸送天然氣，再經當地管道分支輸往奧地利和捷克等國。俄羅斯近年的歐洲天然氣市場份額曾經在高峰期的佔比達到35%。

現時，俄羅斯天然氣的主要消費者是包括奧地利、斯洛伐克和匈牙利。此外，法國、荷蘭、比利時和西班牙等國亦有透過油輪進口俄羅斯液化天然氣，其中部份與歐洲管網中的其他氣源混合。

澤連斯基表示，烏方可以考慮繼續讓俄羅斯天然氣過境，條件是莫斯科直到戰後才收到款項。(Reuters)

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）早前表明，不會再讓俄羅斯天然氣，經烏克蘭運送給歐洲多國。他補充，烏方可以考慮繼續讓俄羅斯天然氣過境，條件是莫斯科直到戰後才收到款項。

但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）則堅稱，顯然不會與基輔達成新的天然氣輸送協定，意味今年底即會到期。但俄方同時表示，已準備好通過烏克蘭，繼續向任何客戶供應天然氣，但普京認為，新年前已沒有足夠時間與烏克蘭簽署新協定。

自2022年俄烏戰事爆發以來，雖然歐盟已逐步減少接收俄羅斯天然氣，但部份東歐內陸國家仍然依賴這條管道，故烏克蘭「落閘」的決定，引發了對這些國家的不滿。

部份東歐內陸國家仍然依賴這條管道，圖為摩爾多瓦天然氣管道。(Reuters)

其中，奧地利、匈牙利和斯洛伐克的天然氣佔市場總和約65%，全部是來自烏克蘭管道的俄羅斯天然氣。由於這些國家無法透過海運進口液化天然氣（LNG），故即使歐盟向他們作出保證，惟他們依然對天然氣供應的問題深感焦慮，堅持要從俄羅斯進口。

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）為此在社交媒體上威脅說：「如有必要，我們將在停電期間停止烏克蘭所需的電力運輸。」這引起澤倫斯基的反擊，他指責菲科是根據俄羅斯的命令行事，還說普京似乎指示他「開闢針對烏克蘭的第二條能源戰線」。

而匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）正尋求維持透過烏克蘭輸送天然氣的方法，雖然該國目前的進口主要依賴土耳其溪管道。他提出了另類想法，如在俄羅斯天然氣進入烏克蘭之前購買俄羅斯天然氣。他解釋：「如果這些天然氣在進入烏克蘭領土時已不再是俄羅斯的，而是歸買家所有，那會如何？即是進入烏克蘭的天然氣將不再是俄羅斯天然氣，而是匈牙利天然氣。」

斯洛伐克總理菲佐威脅說，將在停電期間停止烏克蘭所需的電力運輸。(Reuters)

連冷戰期間也能維持的互惠互利遭打破……

或許有人會好奇，俄烏戰事至今已持續近3年，為何烏克蘭忽然會中止協議？早於半世紀前，俄烏兩國的互利關係已經開始，當時前蘇聯需要資金和設備來開發其西伯利亞天然氣田。另一方面，當時的西德則需要為其不斷增長的經濟尋求負擔得起的能源，故與莫斯科簽署了相關的管道換天然氣協議，根據該協議，西德製造商提供了數千公里的管道來運輸俄羅斯天然氣到西歐。這一協議即使在上世紀冷戰期間也沒有中止過。

直至俄烏戰爭爆發前，俄羅斯已成為全球最大的自然資源出口國，而歐洲則是莫斯科最重要的市場，其廉價能源吸引着歐洲各國。正是此一長久的能源關係，使得歐洲進口商備受長期合約的限制，難以一時間退出。

俄烏戰爭：2024年8月11日發布的畫面顯示，俄羅斯指庫爾斯克（Kursk）有住宅大樓被擊落的烏克蘭導彈碎片擊中損壞。（Russian Emergencies Ministry in the Kursk Region/Handout via REUTERS）

而且，烏克蘭每年從俄羅斯天然氣過境賺取高達10億美元（約78億港元）的過境費。至於俄羅斯，據路透社根據其每1,000立方米天然氣平均339美元（約2,632港元）的價格推算，俄羅斯今年透過烏方的銷售可賺取約50億美元（約388億港元）。這些實際的利益，令雙方即使在過去3年衝突期間也沒有中止相關的協議。

有內地東歐研究專家分析指，烏克蘭的做法背後或有幾個原因。首先，對烏克蘭來說，天然氣過境協議背後也在起填補普京戰爭資金的作用；其次是，烏方想借此向匈牙利、斯洛伐克等「親俄」國家施壓，不要與俄羅斯維持商業聯繫以及反對歐盟制裁俄羅斯，希望歐洲徹底與俄分手，不要藕斷絲連。

澤連斯基考慮到特朗普即將上台，不排除打算動用「能源牌」，以便日後的和談中為己方爭取有利的籌碼。(Reuters)

最後，考慮到特朗普即將上台，不排除俄烏走向和談。故烏方打算動用這張「能源牌」，好在日後的和談中為己方爭取有利的籌碼。

呈「三輸」格局：美國卻漁人得利？

假如俄烏兩國無法在短期內解決天然氣過境問題，有分析指烏克蘭每年也將損失過境費，俄羅斯每年將失去數十億美元的收入，部分歐盟成員國將承受能源短缺壓力。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）日前表示，俄羅斯準備透過繞過烏克蘭的替代路線向歐洲供應天然氣，包括計劃中途經土耳其的天然氣樞紐。該國對歐洲的市場依舊充滿信心，諾瓦克說：「就物流而言，俄羅斯天然氣是最有利的，就價格而言也是如此。」

在上述這個「三輸」的局面下，美國卻有機會「悶聲發大財」。自俄烏衝突爆發後，為填補天然氣供應缺口，歐盟被迫高價向美國和卡塔爾等國家購買液化天然氣。2023年，歐盟從美國進口的液化天然氣佔其進口總量的46%，較2021年增長了近一倍。

2023年，歐盟從美國進口的液化天然氣佔其進口總量的46%，較2021年增長了近一倍。(Reuters)

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾指，歐盟必須大量購入美國石油和天然氣，以彌補雙方貿易順差，否則將徵收全面關稅。分析指，歐盟為避免與美國爆發貿易戰，將在能源供應領域與美國綁定，美國不排除以更高價格出售能源。

因此，有輿論認為，烏克蘭停止俄羅斯天然氣過境，不單是一場能源紛爭，更是一場複雜的地緣政治博弈，預示了未來全球能源格局的重大變化。美國將來或許不僅是全球最大經濟體和科技強國，還可能成為全球最大能源出口國。

無論如何，這無疑是對俄羅斯來說一個壞消息，而對歐洲而言也意味着要為地緣政治危機「埋單」，其全球經濟競爭力恐遭到大大削弱。