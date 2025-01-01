美國新奧爾良車撞人群10死35傷　FBI：視作恐怖主義行為｜有片

綜合美媒報道，美國新奧爾良市（New Orleans）1月1日凌晨時分有一輛汽車高速撞向該市法國區波旁街（Bourbon Street）上的行人，司機更在下車後與警方駁火，事件造成至少10死35傷。事後有美媒指疑兇已身亡。在市長把事件形容為恐怖襲擊後，聯邦調查局（FBI）一度否認，後來改指把事件視為「恐怖主義行為」（act of terrorism）調查。



有網民分享事發現場的影片：

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，當地時間凌晨3時15分，一輛貨車高速撞向波旁街上的人群，司機其後落車開槍射擊，當地警方亦開槍還擊。

當地警方與救護人員其後奉召到場，而波旁街已被封鎖。

+ 2

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，聯邦調查局已接管現場。

當地時間上午6時35分，新奧爾良市長LaToya Cantrell召開記者會，指事件為恐怖襲擊（a terrorist attack），呼籲當地市民遠離事發現場。

路易斯安那州長Jeff Landry在社交媒體撰文譴責襲擊及呼籲居民遠離事發現場：

負責本案的新奧爾良市警長Anne Kirkpatrick表示，傷者已獲送往醫院接受治療。她強調襲擊不牽涉酒駕（DUI），疑兇是故意駕車撞向人群，其後落車開槍射擊，並造成2名警員受傷。

網上有事發現場的影片，可以見到有人為傷者進行心肺復甦：

Anne Kirkpatrick警長指大部份傷者為當地人，並非遊客。事發現場法國區為當地著名旅遊景點，有不少民眾選擇在那裏慶祝除夕。

對於市長指是恐佈襲擊，負責調查的聯邦調查局探員Alethea Duncan一度指不是一宗恐怖襲擊（not a terrorist event），不過FBI其後再有新說法，稱把事件視為「恐怖主義行為」（act of terrorism）調查。

Alethea Duncan又指，他們在現場發現疑似爆炸裝置，正在確認它是否是可運作的裝置，她再次呼籲當地居民遠離事發現場的波旁街。

美國有線新聞網絡引述聯邦執法人員報道，涉事的疑兇已被警方擊斃。聯邦調查局和警方正搜查肇事車輛，以確認犯罪動機。