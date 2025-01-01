美國累計66人確診禽流感 CDC：密切追蹤疫情爆發「危險信號」
撰文：蕭通
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美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，正在密切監測該國禽流感病例的上升情況，特別關注可能爆發的跡象。CDC數字顯示，自2024年4月以來，已確診66宗人類感染病例。CDC會對「危險信號」保持高度警惕，例如有否人傳人，以及令疫情更易擴散的病毒變種。
CDC發言人向《新聞週刊》（Newsweek）稱，路易斯安那州（Louisiana）上週報告，一名患者感染的病毒出現變異，加劇專家憂慮。該患者因感染禽流感且病情嚴重住院，基因分析顯示病毒發生了變種，而患者家中的家禽樣本中並不存在這種變化，顯示突變發生在病人感染後。
報道指出，雖然這種情況罕有，但在其他國家的病例曾有出現，特別是重病患者身上。CDC強調，民眾面臨的風險仍然很低，未有與該患者相同的其他感染個案，又指染疫的禽類產品不會進入市場。
CDC發言人稱，局方將繼續追蹤各病例，並於1月3日提供最新情況，同時保持警惕，防止病毒傳播。
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