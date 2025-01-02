美國夏威夷新年煙花爆炸　釀至少3死20人重傷｜有片

美國夏威夷檀香山（Honolulu）珍珠港附近一個住宅區，當地周二深夜發生煙花爆炸，至少3死20人重傷；據醫護人員表示，其中二人當場證實死亡。當地消防部門表示正在調查爆炸原因，受害者身分尚未確定。



據當地媒體報道，發生爆炸的是煙花儲存庫，事發時正舉行迎新年活動，一名14歲少年點燃了手中的煙花，懷疑煙火擊中儲存庫，因而引爆大量煙火爆炸，釀成巨禍。

有居民拍下事發一刻，可見一棟房屋附近持續有煙花爆炸，其間傳出爆炸聲並伴有閃光。許多從遠處拍片的民眾，均不知發生甚麼事，還以為有人誤以為有人在放煙花慶祝新年降臨。

檀香山市長Rick Blangiardi表示，事件造成3人死亡，另有20人傷勢嚴重，他就事件表示悲痛，指事故可能涉及非法燃放煙花；他又指，當地每年都出現類似事件「不可接受」。

2024年12月31日，美國夏威夷，圖為當地一處居民區附近發生煙火爆炸事件。（X@JohnCremeansUSA）

夏威夷有着在除夕夜燃放煙花辭舊迎新的傳統， 美國全國廣播公司（NBC）引述數據指，當地每年除夕夜都有數十人因私下燃放煙花而受傷，這一數字從2009年的112人下降到2019年的42人。