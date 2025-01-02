退役美軍駕車撞人群　增至15死30傷　攜ISIS旗幟疑有同黨

美國路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）元旦凌晨有汽車衝撞人群，司機下車後開槍並與警方駁火。當局最初指事件造成至少10死35傷，其後稱增至15人死亡。疑兇已被擊斃，聯邦調查局（FBI）循「恐怖主義行為」（act of terrorism）調查。



FBI證實，已被擊斃的疑犯為42歲男子Shamsud Din Jabbar並公布其照片，稱他是一名美國公民及退伍陸軍，在德州長大的。其卡車上有ISIS 旗幟、武器和「潛在的」簡易爆炸物，並指在現在還發現了懷疑炸彈。當局不認為他單獨犯案，正調查其他可能的同黨，暫未知其犯案動機。



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疑以應用程式租車 當局檢獲手槍及AR式步槍

美國全國廣播公司（NBC）等媒體引述執法人士消息稱，疑犯是被執法人員開槍擊斃，為42歲德州男子Shamsud Din Jabbar。消息人士稱，當局仍在研究其背景和可能的旅行歷史，並正調查多個疑似簡易爆炸裝置。

有高層執法官員稱，FBI及新奧爾良當地執法部門，正調查嫌疑人使用的槍枝，執法部門已查獲一把手槍和一把AR式步槍。事件中使用的車輛也是焦點。該輛車掛德州車牌，據指是一輛福特F-150電動皮卡車。霍士新聞報道，該車在案發前兩天，曾從墨西哥經德州邊境城市EaglePass返回美國。

美國有線電視新聞網（CNN）和美國廣播公司（ABC）報道，聯邦執法部門消息人士稱，嫌疑人透過一款應用程式租用該車。

陸軍服役曾派駐阿富汗 有兩名女兒

美國全國廣播公司（NBC）等媒體報道，據疑犯前妻的家屬稱，疑犯去年開始信奉伊斯蘭教，而且「簡直瘋了」。此外，疑犯有兩個女兒，一個約十幾歲、另一人已成年。

陸軍表示，疑犯於2007年加入陸軍，在人力資源和資訊科技領域服役，曾於2009年至2010年派駐到阿富汗。他於2015年轉入陸軍預備役，並於2020年以上士軍階退役。

被指「試圖碾壓盡可能多的人」及「全心要製造大屠殺」

案發於元旦凌晨3時15分，一輛貨車高速撞向正慶祝新年的群眾，疑犯並下車後開槍。當局指疑犯「全副武裝」，在與警方交火後死亡。事件造成至少10死、35人傷，警察局長Anne Kirkpatrick表示，襲擊不牽涉酒駕，「這名男子試圖碾壓盡可能多的人」、「他全心要製造大屠殺和造成破壞」。

事發地點為市內運河街（Canal Street）和波旁街（Bourbon Street）的交匯處，是該市歷史悠久的旅遊點，以其音樂、酒吧吸引大量人群。不過，Anne Kirkpatrick稱，大部份傷者為當地居民，並非遊客。她指出，司機曾向警察開槍，有兩名警員中槍，幸情況穩定。

年度大學橄欖球賽Sugar Bowl押後舉行

當地時間上午6時35分，新奧爾良市長LaToya Cantrell召開記者會，指事件為恐怖襲擊（a terrorist attack）。新奧爾良市議員Oliver Thomas稱，知道兇手已經死亡，又稱對方邪惡。

警方表示，事發時有超過300名警察在執勤。該市每年元旦都會舉辦的美國大學橄欖球賽 Sugar Bowl。但因事件影響，主辦方宣布押後一天舉行。

市議會主席Helena Moreno稱，據她了解，可能有其他疑犯參與其中，所有部門都在齊心協力調查。「我收到的信息是，此人全副武裝，顯然不是本地人。他做好了準備，要為街上的人群造成可怕的痛苦」。