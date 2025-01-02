Cybertruck特朗普酒店外爆炸1死7傷　馬斯克：Tesla正在調查

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下一家位於拉斯維加斯的酒店，元旦有輛特斯拉（Tesla）Cybertruck 在大門爆炸，造成1人死亡、7人受傷。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在X上表示，整個特斯拉高級團隊正在調查此事，一旦有任何進展會立即發布，強調過去從未發生同類情況。



事發在當地時間上午8點40分左右，地點為拉斯維加斯特朗普國際酒店（Trump International Hotel Las Vegas）大門的代客泊車區，事後酒店附近道路封鎖。綜合警方和消防局表示，死者於該輛價值8萬美元的車上喪生；其餘7人是在附近受爆炸波及，全部輕傷。

社交平台上的影片顯示，爆炸後竄起的濃煙遠遠可見。美國廣播公司（ABC）引述消息人士稱，車上疑載有大量煙火，但當局未有證實。聯邦調查局（FBI）拉斯維加斯辦事處負責人稱，現階段未能提供答案。