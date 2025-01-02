Cybertruck特朗普酒店外爆炸　Elon Musk：由大量煙花或炸彈引起

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下一間位於拉斯維加斯的酒店，當地時間元旦日早上一輛特斯拉（Tesla）Cybertruck在大門爆炸，造成1人死亡、7人受傷。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）當日下午在社交媒體稱，爆炸與車輛本身無關，而是因車輛載有大量煙花及潛在的炸彈引起。警方則透露，他們在車輛發現汽油桶、燃料罐及大型煙火彈。



拉斯維加斯警方表示，透過馬斯克提供的影片協助，他們成功追蹤到涉事車輛當日的行蹤紀錄。

圖為2025年1月1日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）旗下、位於拉斯維加斯的一家酒店外，一輛特斯拉（Tesla）CyberTruck爆炸起火。圖為緊急服務人員在車輛的殘骸旁進行善後工作。（Reuters）

該車輛當日上午7時30分左右抵達拉斯維加斯（Las Vegas），它在大約1個小時後進入特朗普國際酒店的代客泊車區，並在其後15到20秒後爆炸。

從在記者會公開的片段可以看到，調查人員在車輛後部發現多個汽油桶、露營燃料罐和大型煙火彈，但目前仍無法確定爆炸的引爆方式。他透露，車廂兩邊仍然完好無損，因為爆炸造成的衝擊是直接朝上而不是兩側。

警方稱，涉事車輛為租賃車，且已確認租用人身份，但在證實租用人與死者是否為同一人之前，不會公佈姓名。

馬斯克在社交媒體X上澄清，Tesla的調查已確認事發當下，該車輛的數據一切正常，顯示爆炸與車輛本身無關。