沙姆解放組織領袖：或需時4年才實現大選　盼特朗普撤敘利亞制裁

推翻敘利亞前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權的武裝組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS），其領袖沙拉（Ahmed al-Sharaa）接受電視採訪時稱，敘利亞的政治過渡進程或需時4年。他也表示，希望美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 上台後，其政府能解除對敘利亞的制裁。



圖為2024年12月22日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在亞利桑那州鳳凰城出席保守派的AmericaFest 活動。（Reuters）

沙拉接受「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）採訪，該電視台12月29日向媒體發布訪問節錄，內容提到沙拉宣稱，起草新憲法或需要長達3年時間，因此直至真正舉行選舉或要4年。

他也表示，在推翻巴沙爾政權後，敘利亞人民或需要大約一年時間，才能真正看到巨大變化。他又重申，前身敘利亞極端組織「努斯拉陣線」的HTS ，將短時間內正式解散。

圖為2024年12月11日，巴沙爾阿薩德政權倒台後, 敘利亞首都大馬士革，人們在倭馬亞廣場一輛被毀的坦克上慶祝。(Getty Images)

雖然俄羅斯是巴沙爾的長期盟友，但沙拉在採訪中再次釋出友好信號，稱敘利亞與俄羅斯有著共同的戰略利益。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同日表示，俄羅斯在敘利亞的軍事基地之後的運作、維護和供給等問題，將是俄國與敘利亞新領導層談判的重點。