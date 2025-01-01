濟州航空空難｜《黑白大廚》安惟鍟帶飯捲機場慰問　揭製作人罹難

韓國濟州航空（Jeju Air）編號7C2216的班機29日上午發生重大空難，導致179人罹難、僅2名空服員倖存。大批家屬現在仍聚集在機場心急如焚地等候。



在光州經營日式餐廳的《黑白大廚：料理階級大戰》（Netflix）「白湯匙廚師」安惟鍟（안유성），得知消息後立刻帶著200個飯捲前往機場送暖。他感嘆表示，有認識的製作人也在犧牲者名單中。

在光州經營日式餐廳的安惟鍟因參演Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》為海內外觀眾熟知。（IG@chef.ahn_）

在光州經營日式餐廳的安惟鍟因參演Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》為海內外觀眾熟知。（IG@chef.ahn_）

在光州經營日式餐廳的安惟鍟因參演Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》為海內外觀眾熟知。（IG@chef.ahn_）

在光州經營日式餐廳的安惟鍟因參演Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》為海內外觀眾熟知。（IG@chef.ahn_）

綜合《XPORTNEWS》等韓媒報道，安惟鍟於31日接受廣播訪問時表示，29日得知空難的消息後心裏非常沉重，無法專心工作，30日與餐廳員工一起準備了200份飯捲送到務安機場給罹難者家屬：

我沒有其他才能，所以帶着飯捲去現場。到了那裏後，心裏真的非常沉重。

安惟鍟悲痛指出，罹難者中有位曾一起參加節目的製作人。

安惟鍟表示，罹難者家屬可能感到很無力又疲憊，但聽到他們稱讚飯捲好吃後，他希望自己做的料理能為家屬們帶來力量，今後也打算持續到機場送暖。不僅如此，他還計畫與其他《黑白大廚》的主廚們提供罹難者家屬300份鮑魚粥：

當發生重大事故或困難時，許多人是靠著國民的關心才得以堅持下去。

安惟鍟認為人們對這起事件的持續關注至關重要，且必須給予家屬們支持與力量，才是對他們最大的幫助。

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