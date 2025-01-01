濟州航空空難｜駕駛艙通話數據提取完畢　飛行記錄將送美國分析

濟州航空（Jeju Air）客機12月29日在韓國務安機場墜機，導致179人死亡，事故原因仍在調查中。韓國政府表示，已提取失事客機黑盒中的駕駛艙通話記錄器（CVR）數據，惟飛行數據記錄器（FDR）部分破損，將被送往美國分析。



2024年12月29日，韓國務安國際機場，消防隊員正從7C2216航班客機殘骸中抬出一名乘客的遺體。（Getty Images）

韓國國土交通部表示，該部門航空鐵路事故調查委員會（簡稱調查委員會）已開始將CVR中的數據還原成語音文件，預計將耗時2天。CVR存有飛機駕駛艙對話、塔臺和飛行員的通信內容、駕駛艙內的各種警報等記錄，與記錄飛機的飛行路線和設備運作狀態的FDR統稱為「黑盒」。

FDR則因被發現時已從連接器脫落，調查委員會分析認為，維修或替代原有連接器有難度，強行打開可能引起數據丟失，因此決定與美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作，送往美國並由韓美兩方共同分析。經FDR數據可知飛機的高度、速度、引擎推力、起落架工作狀態等信息。

2024年12月29日，韓國務安機場，圖為濟州航空一架客機在降落前疑遭雀鳥撞擊，機翼右側似冒出火光。（Reuters）

此前有專家推測，該客機疑因在降落時遭遇鳥雀撞擊、務安機場跑道過短，從而衝出跑道撞上混凝土外墻爆炸。