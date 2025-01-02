美國車撞人釀15死35傷　遇害者中18歲女護士夢止、2家庭破碎

美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）1月1日凌晨有汽車衝撞人群，司機下車後開槍並與警方駁火，事件造成至少15死35傷。美媒公開部分遇害者身分，當中有夢想成為護士的18歲女孩、前普林斯頓大學橄欖球運動員、單親母親和2個孩子的爸爸。



2025年1月1日，美國路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）有汽車衝撞人群。圖為事發現場。（Reuters）

來自密西西比州的18歲男孩Zion Parsons對媒體表示，當晚他正與女友人Nikyra Dedeaux一起慶祝新年，豈料一輛車突然衝過來，把她撞飛到至少9米之外。

Parsons透露，Dedeaux一直夢想成為護士，此前已在一間醫院找到工作，準備開始上大學，盼能成為一名註冊護士，然而她的人生卻戛然而止。

2024年1月1日，美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）凌晨有汽車衝撞人群，司機下車後開槍並與警方駁火，事件造成至少15死35傷。圖為死者之一Nikyra Dedeaux。（X@Yohoehousetwo）

報道引述一名官員稱，前普林斯頓大學橄欖球運動員、27歲的股票交易員Tiger Bech也在事件中死亡。在他的大學橄欖球教練Bob Surace回憶中，Bech是個充滿活力、生機的人，總是在關鍵時刻表現出色。他任職的公司也在聲明中表示，每一個認識他的人都對他有很高的評價。

2024年1月1日，美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）凌晨有汽車衝撞人群，司機下車後開槍並與警方駁火，事件造成至少15死35傷。圖為前普林斯頓大學橄欖球運動員、死者之一的Tiger Bech。（普林斯頓大學網站）

至少2家庭破裂

兩個孩子的父親、37歲的Reggie Hunter亦在事件中不幸罹難，他的表弟稱，Hunter當時剛下班，準備一起慶祝新年，卻慘遭襲擊死亡。

單親媽媽Nicole Perez遇害前在當地一間熟食店工作，最近更升職成為經理。其僱主Kimberly Usher稱，Perez一直努力工作，盼讓年僅4隨的兒子過更好的生活。

2024年1月1日，美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）凌晨有汽車衝撞人群，司機下車後開槍並與警方駁火，事件造成至少15死35傷。圖為死者之一的Nicole Perez及其兒子。 （Gofundme網站）

案發後厄舍開設了一個GoFundMe帳戶為其籌款，希望募得葬禮費用及其兒子的生活費。