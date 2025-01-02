Cybertruck爆炸與撞人案疑兇用同一租車APP　當局稱正調查聯繫

美國元旦日發生兩起重大案件，包括一輛特斯拉（Tesla）Cybertruck在拉斯維加斯一家酒店門口爆炸、致1死7傷，以及路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）汽車衝撞人群造成15死35傷。美國全播廣播公司（NBC）引述執法部門消息稱，兩起事件中車輛均通過共享汽車程式Turo租借，且兩名嫌犯皆有軍方背景，當局正在調查二人聯繫。



新奧爾良撞人案嫌犯據指為一名德州退伍軍人Shamsud Din Jabbar，他於2007年加入美國陸軍，曾於2009年至2010年派駐到阿富汗，並於2015年轉入陸軍預備役最終在2020年以上士軍階退役。而Cybertruck爆炸事件的疑犯身分則尚未公開。

美國全國廣播公司引述2名執法部門消息人士稱，爆炸案疑犯亦有軍事經歷，惟不清楚二人服役時間和地點是否有重疊，稱調查仍在進行中。

2025年1月1日，美國路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）有汽車衝撞人群。圖為路透社自德州州公共安全部（Texas Department of Public Safety）獲得的疑犯Shamsud-Din Jabbar照片。（REUTER ）

拉斯維加斯警察局長表示，兩起事件中使用的車輛都是透過租車平台Turo租借。該公司稱正全力配合調查。

新奧爾良車撞人疑犯涉租Airbnb製爆炸物

另外，英國《每日郵報》2日報導稱，美國聯邦調查局（FBI）表示，Shamsud Din Jabbar可能是利用在Airbnb上租借的民宿製作簡易爆炸裝置，後於離該民宿不遠的酒店引發爆炸。

消息人士稱，這間民宿早前發生火警，消防人員到場撲滅大火後，在現場發現制作炸彈的物料。FBI人員元旦晚上約8時從民宿中移除炸彈製作材料，並從房內帶走一個裝有危險物品的容器。

2025年1月1日，2025年1月1日，美國路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）有汽車衝撞人群。圖為執法車輛和人員在事發現場附近工作。（Reuters）

報道指，美國煙酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）和國土安全部（Homeland Security）的人員也有參與調查。

路易斯安那州檢察長默里爾（Liz Murrill）在受訪時稱，他們認為該處就是製造爆炸裝置的地點，惟未透露調查人員如何將這宗火災與汽車衝撞案掛鈎。