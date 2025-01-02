新奧爾良汽車撞人疑犯背景曝光　公司虧蝕、負債、二度離婚

美國路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）元旦凌晨汽車衝撞人群事件，造成至少15死30傷。42歲疑犯Shamsud-Din Jabbar下車後與警方駁火後遭擊斃，當地傳媒報道，他生前是一名伊斯蘭教徒，近年事業家庭均不順利，犯案前深陷債務危機，旗下地產公司破產，還與妻子離婚。



《紐約時報》周三（1日）報道，Jabbar先後經歷兩段婚姻，但分別於2012年與2024年9月離婚，共育有3子女。他在最後一段婚姻中，拖欠2.7萬美元房貸無力償還，在致第二任妻子律師的電郵中承認「只能賣掉房子，或者讓它被法拍」。Jabbar並在電郵中指, 自己經營的房地產公司，在前一年虧損超過2.8萬美元（約21.8萬港元），並承擔1.6萬美元（約12.5萬港元）的信用卡卡債。

圖為2025年1月1日發布的照片，顯示42歲的德州男子Shamsud-Din Jabbar，為路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）的汽車衝撞人群案疑犯。（FBI/Handout via REUTERS ）

Jabbar為美軍退伍軍人，曾派駐阿富汗。在2015年曾對退伍軍人待遇問題表達不滿，指相關條例令他獲得報酬變得困難，更在5年後以上士軍階從陸軍預備役退役。會計師事務所德勤則證實Jabbar曾在2021年受聘任職，年薪約12萬美元（約93萬港元）。

熟識Jabbar的人士指他待人一向溫和友善，友人Chris Pousson形容他「安靜、內向，聰明」，指這件慘案令他感到震驚，並指Jabbar近日行為出現「一百八十度轉變」。

2025年1月1日，美國新奧爾良市，圖為警方車輛來到事故現場。（Reuters）

有知情人士在案發後透露，Jabbar當時手持一面ISIS旗幟，警方在車中還發現有簡易爆炸裝置，正在調查他與恐怖組織的關聯。Jabbar有一個24歲的弟弟Abdur Jabbar，他指自己與哥哥成長於德州一個基督教家庭，但哥哥反而皈依伊斯蘭教多年，認為哥哥舉動與宗教無關。

▼事故發生後現場一片狼籍