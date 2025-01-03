美國FBI破歷來最大宗自製炸彈案　維珍尼亞州查獲逾150枚自製炸彈

美媒1月2日報道，美國聯邦調查局（FBI）上月在維珍尼亞州（Virginia）一個農場內的住所查獲逾150枚爆炸裝置，36歲的男疑犯斯帕福德（Brad Spafford）被捕，是FBI歷來破獲最大宗的自製炸彈案。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）2日引述報道，檢察官在文件中提到，執法部門在2023年已接獲疑犯鄰居的舉報，指疑犯在家中存放武器和彈藥，並使用總統拜登（Joe Biden）的照片作為標靶練習射擊，又曾表態支持政治暗殺。

執法人員最終於12月17日對該男子的住所進行搜索，先在其車庫發現有150多個自制的管狀炸彈，後來又在睡房中找到一個放有數枚管狀炸彈的背囊。

2024年12月17日，美國聯邦調查局（FBI）在維珍尼亞州（Virginia）一個農場內的住所查獲逾150枚爆炸裝置。（美國聯邦檢察官辦公室）

斯帕福德目前已被控非法管有未註冊的短管突擊步槍，檢察官則指出將額外對他提出大量與炸彈相關的控罪。