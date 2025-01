車撞人群案下修至14死　FBI料屬單獨行動　與Cybertruck爆炸無關

美國路易斯安那州新奧爾良市(New Orleans)於元旦發生汽車衝撞人群案,聯邦調查局(FBI)反恐部門1月2日公布調查進展,將死亡人數下修至14人,另有35人受傷,形容案件為「恐怖主義行為、有預謀的及邪惡」。FBI稱,相信疑犯Shamsud Din Jabbar是單獨行動,而非此事估計的有同黨,另再發現兩個爆炸裝置。當局又稱,此案與同日在拉斯維加斯發生的特斯拉(Tesla)Cybertruck爆炸案,並沒有明顯關聯,但調查仍處於初期,未排除任何可能性。



2025年1月1日,美國路易斯安那州(Louisiana)新奧爾良市(New Orleans)有汽車衝撞人群。圖為路透社自德州州公共安全部(Texas Department of Public Safety)獲得的疑犯Shamsud-Din Jabbar照片。(Texas Department of Public Safety/Handout via REUTER )