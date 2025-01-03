車撞人群案下修至14死　FBI料屬單獨行動　與Cybertruck爆炸無關

美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）於元旦發生汽車衝撞人群案，聯邦調查局（FBI）反恐部門1月2日公布調查進展，將死亡人數下修至14人，另有35人受傷，形容案件為「恐怖主義行為、有預謀的及邪惡」。FBI稱，相信疑犯Shamsud Din Jabbar是單獨行動，而非此事估計的有同黨，另再發現兩個爆炸裝置。當局又稱，此案與同日在拉斯維加斯發生的特斯拉（Tesla）Cybertruck爆炸案，並沒有明顯關聯，但調查仍處於初期，未排除任何可能性。



2025年1月1日，美國路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）有汽車衝撞人群。圖為路透社自德州州公共安全部（Texas Department of Public Safety）獲得的疑犯Shamsud-Din Jabbar照片。（Texas Department of Public Safety/Handout via REUTER ）

+ 2

現場強近發現兩爆炸物 當局掌握電腦及手機

FBI指出，1,000多名執法人員正在處理新奧爾良市車撞人群案，在新奧爾良市現場附近，當局發現兩個藏於冷凍箱的爆炸裝置，監控畫面顯示是由Shamsud Din Jabbar擺放。其中一個距位現場約兩個街區的的轉角處，目前均已解除危機。

調查人員已發現疑犯的3部手機，以及在現場附近的一個地址找到2台電腦，現正進行調查。

案前發布視頻稱支持ISIS 原擬傷害親友

當局暫已掌握疑犯Shamsud Din Jabbar於12月30日在德州侯斯頓租用涉案卡車，並在除夕夜從休士頓開車前往新奧爾良市，期間曾在Facebook上發布視頻，宣稱支持ISIS。

他在視頻中稱，原本計劃傷害自己的親友，但擔心媒體的報道不會集中在「信徒與非信徒之間的戰爭」。FBI稱，疑犯自稱去年夏天之前，就已加入了ISIS。

+ 4

Cybertruck爆炸1死7傷 車載汽油桶煙火彈

元旦當日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下在拉斯維加斯的酒店，門口有輛特斯拉（Tesla）Cybertruck爆炸並造成1死7傷，車上被指載有汽油桶、燃料罐及大型煙火彈。美國全播廣播公司（NBC）此前報道，兩宗事件中車輛均通過共享汽車程式Turo租借，且兩名嫌犯皆有軍方背景，當局懷疑兩案有關。